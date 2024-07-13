Глава ГУР Кирило Буданов розповів про новий наступ росіян

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: ГУР

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що існує ризик посилення наступу російських загарбників на півночі. При цьому очільник розвідки нагадав, що наступ росіян з півночі вже відбувається.

Про це Буданов заявив в інтерв'ю виданню NV у суботу, 13 липня.

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За словами Буданова, атака росіян із півночі вже триває і є тенденція на загострення, тому проблему ігнорувати не можна.

"Це для мене трохи анекдотична ситуація. Тому що, коли всі два роки кричали, що зараз із півночі буде атака, ми всім говорили, що цього не буде. Нічого не було. У той момент, коли ми сказали, що зараз буде атака з півночі, всі одразу: "А може, не буде?", — розповів Буданов.

Розвідник акцентував, що катастрофи очікувати не варто, проте взяти цю проблему до уваги доведеться.

"Я вже говорив комусь із західної преси: хороших новин у мене цього року багато не буде, на жаль"", — зазначив очільник ГУР.

При цьому Буданов не уточнив, чи буде це Сумський або Чернігівський напрямки, оскільки не хоче сіяти паніку.

"Якщо я почну відповідати на це запитання, ми з вами ще спровокуємо паніку. Скажімо так: проблеми є, вони мають тенденцію до загострення", — пояснив головний розвідник України.

Раніше Буданов розповів про своє ставлення до Дональда Трампа. Він спокійно ставиться до його можливого приходу до влади у Сполучених Штатах Америки.

Нагадаємо, що бійці групи спецпризначення військової розвідки ГУР розповіли подробиці боїв за Київ у 2022 році. Самі військовослужбовці пояснюють, що наказ обороняти столицю вони отримали від голови відомства Кирила Буданова.