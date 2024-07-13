Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал о новом наступлении россиян

Буданов прокомментировал возможность усиления российского наступления на севере
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что существует риск усиления наступления российских захватчиков на севере. При этом глава разведки напомнил, что наступление россиян с севера уже происходит.
Об этом Буданов заявил в интервью изданию NV в субботу, 13 июля.
Буданов о наступлении россиян на севере
По словам Буданова, атака россиян с севера уже продолжается и есть тенденция к обострению, поэтому проблему игнорировать нельзя.
"Это для меня немного анекдотичная ситуация. Потому что когда все два года кричали, что сейчас с севера будет атака, мы всем говорили, что этого не будет. Ничего не было. В тот момент, когда мы сказали, что сейчас будет атака с севера, все сразу: "А может, не будет?" — рассказал Буданов.
Разведчик акцентировал, что катастрофы ожидать не стоит, однако принять эту проблему придется во внимание.
"Я уже говорил кому-то из западной прессы: хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению", — отметил глава ГУР.
При этом Буданов не уточнил, будет ли это Сумское или Черниговское направления, поскольку не хочет сеять панику.
"Если я начну отвечать на этот вопрос, мы с вами еще спровоцируем панику. Скажем так: проблемы есть, у них есть тенденция к обострению", — пояснил главный разведчик Украины.
Ранее Буданов рассказал о своем отношении к Дональду Трампу. Он спокойно относится к его возможному приходу к власти в Соединенных Штатах Америки.
Напомним, что бойцы группы спецназа военной разведки ГУР рассказали подробности боев за Киев в 2022 году. Сами военнослужащие объясняют, что приказ оборонять столицу они получили от главы ведомства Кирилла Буданова.
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