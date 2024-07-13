Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал о новом наступлении россиян

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: ГУР

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что существует риск усиления наступления российских захватчиков на севере. При этом глава разведки напомнил, что наступление россиян с севера уже происходит.

Об этом Буданов заявил в интервью изданию NV в субботу, 13 июля.

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По словам Буданова, атака россиян с севера уже продолжается и есть тенденция к обострению, поэтому проблему игнорировать нельзя.

"Это для меня немного анекдотичная ситуация. Потому что когда все два года кричали, что сейчас с севера будет атака, мы всем говорили, что этого не будет. Ничего не было. В тот момент, когда мы сказали, что сейчас будет атака с севера, все сразу: "А может, не будет?" — рассказал Буданов.

Разведчик акцентировал, что катастрофы ожидать не стоит, однако принять эту проблему придется во внимание.

"Я уже говорил кому-то из западной прессы: хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению", — отметил глава ГУР.

При этом Буданов не уточнил, будет ли это Сумское или Черниговское направления, поскольку не хочет сеять панику.

"Если я начну отвечать на этот вопрос, мы с вами еще спровоцируем панику. Скажем так: проблемы есть, у них есть тенденция к обострению", — пояснил главный разведчик Украины.

Ранее Буданов рассказал о своем отношении к Дональду Трампу. Он спокойно относится к его возможному приходу к власти в Соединенных Штатах Америки.

Напомним, что бойцы группы спецназа военной разведки ГУР рассказали подробности боев за Киев в 2022 году. Сами военнослужащие объясняют, что приказ оборонять столицу они получили от главы ведомства Кирилла Буданова.