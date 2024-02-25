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Буданов розповів, чи використовують росіяни іранські ракети для ударів по Україні

25 лютого 2024 14:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Буданов розповів, чи використовують росіяни іранські ракети для ударів по Україні
Керівник Головного Управління розвідки України Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники неодноразово використовували ракети іноземного виробництва для ударів по Україні. Йдеться саме про північнокорейські ракети, якими, зокрема, били по Києву та Харкову.

Про їх використання розповів Керівник Головного Управління розвідки України Кирило Буданов під час форуму "Україна.2024".

Росія запускала по Україні ракети КНДР

За словами Буданова, росіяни не використовують далекобійні іранські ракети для ударів по Україні, однак в невеликій кількості випускали північнокорейські.

Водночас під час форуму очільник ГУР зазначив, що інформація щодо імовірного відкриття третього фронту є неправдою.

Він прокоментував знищення російського літака А-50У над Краснодарським краєм 23 лютого — операція по збиттю готувалася два тижні.

Також Росія активізувала роботу на західних напрямках щодо поширення негативних настроїв і зниження підтримки України.

Крім того, на думку Буданова, Придністров'я не збирається приєднуватися до Росії ні 28 лютого, ні пізніше.

Раніше у Пентагоні заявили, що від вересня минулого року Північна Корея надіслала Росії понад 10 тис. контейнерів із боєприпасами.

Також ми писали, що Служба безпеки України підтвердила, що російські окупанти обстрілюють Україну північнокорейськими ракетами. Йдеться про балістику типу Hwasong-11.

Іран
КНДР
Кирило Буданов
ракети
війна в Україні
Форум "Україна. Рік 2024"

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