Буданов рассказал, используют ли россияне иранские ракеты для ударов по Украине
Российские захватчики не раз использовали ракеты иностранного производства для ударов по Украине. Речь идет именно о северокорейских ракетах, которыми, в частности, били по Киеву и Харькову.
Об их использовании рассказал Руководитель Главного Управления разведки Украины Кирилл Буданов во время форума "Україна.2024" .
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По словам Буданова, россияне не используют дальнобойные иранские ракеты для ударов по Украине, однако в небольшом количестве выпускали северокорейские.
В то же время, во время форума глава ГУР отметил, что информация о вероятном открытии третьего фронта является неправдой.
Он прокомментировал уничтожение российского самолета А-50У над Краснодарским краем 23 февраля — операция по сбитию готовилась две недели.
Также Россия активизировала работу на западных направлениях по распространению негативных настроений и снижению поддержки Украины.
Кроме того, по мнению Буданова, Приднестровье не намерено присоединяться к России ни 28 февраля, ни позже.
Ранее в Пентагоне заявили, что с сентября прошлого года Северная Корея послала России более 10 тыс. контейнеров с боеприпасами.
Также мы писали, что Служба безопасности Украины подтвердила, что российские оккупанты обстреливают Украину северокорейскими ракетами. Речь идет о баллистике типа Hwasong-11.
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