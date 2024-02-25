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Буданов рассказал, используют ли россияне иранские ракеты для ударов по Украине

25 февраля 2024 14:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Буданов рассказал, используют ли россияне иранские ракеты для ударов по Украине
Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики не раз использовали ракеты иностранного производства для ударов по Украине. Речь идет именно о северокорейских ракетах, которыми, в частности, били по Киеву и Харькову.

Об их использовании рассказал Руководитель Главного Управления разведки Украины Кирилл Буданов во время форума "Україна.2024" .

Россия запускала по Украине ракеты КНДР

По словам Буданова, россияне не используют дальнобойные иранские ракеты для ударов по Украине, однако в небольшом количестве выпускали северокорейские.

В то же время, во время форума глава ГУР отметил, что информация о вероятном открытии третьего фронта является неправдой.

Он прокомментировал уничтожение российского самолета А-50У над Краснодарским краем 23 февраля — операция по сбитию готовилась две недели.

Также Россия активизировала работу на западных направлениях по распространению негативных настроений и снижению поддержки Украины.

Кроме того, по мнению Буданова, Приднестровье не намерено присоединяться к России ни 28 февраля, ни позже.

Ранее в Пентагоне заявили, что с сентября прошлого года Северная Корея послала России более 10 тыс. контейнеров с боеприпасами.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины подтвердила, что российские оккупанты обстреливают Украину северокорейскими ракетами. Речь идет о баллистике типа Hwasong-11.

Иран
КНДР
Кирилл Буданов
ракеты
война в Украине
Форум "Україна. Рік 2024"

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