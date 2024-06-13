Важкий період на передовій уже почався, — Кирило Буданов

Голова ГУР України Кирило Буданов. Фото: В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що наразі на передовій спостерігається важкий період, однак він запевнив, що "жодного армагедону не буде". Щобільше, очільник ГУР впевнений у перемозі України.

Про це Кирило Буданов розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" у середу, 12 червня.

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Буданов про ситуацію на фронті

"Я вважаю, що він (важкий період. — Ред.) зараз йде. Але я ще раз повторюю — армагедону жодного не буде. Не переймайтесь, ми вистоїмо та переможемо", — зазначив Буданов.

Щодо наступу росіян на Сумську область, голова ГУР запевнив, що попри спроби окупантів прорватися, українські військові вжили всіх необхідних заходів, щоб цього не сталося.

Також посадовець переконаний, що удари західною зброєю по об'єктах на російській території, точно полегшать ситуацію. Натомість Буданов назвав "грою на публіку" російські залякування щодо "перетину червоної лінії".

Крім того, воєначальник прокоментував і створення Сил безпілотних систем ЗСУ. За його словами, створення такого роду військ це добре, але "жоден дрон не виграє війну".

"Це все підтримка. Це точно правильний шлях, але це підтримка. Жоден дрон не виграє війну. На жаль, нічого не змінилось від епохи 2-3 тисяч років — допоки солдат із прапорцем не зайде на територію, нічого не буде", — пояснив Буданов.

Яка ситуація в Сумській області

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко попередив, що ситуація на кордоні України з Росією залишається напруженою. Загарбники можуть повторити в Сумській області те, що зробили в Харківській.

Крім того, речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що через специфіку розташування диверсанти РФ інколи можуть оперувати у районі Рижівки Сумської області. Та попри це Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи.

Натомість військовий оглядач Денис Попович заявив, що російські військові перекидають свої резерви з прикордоння Сумської області на Харківську.