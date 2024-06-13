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Буданов заявил, что тяжелый период на передовой уже начался

13 июня 2024 00:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Тяжелый период на передовой уже начался, — Кирилл Буданов
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Фото: Вячеслав Ратинский / УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что на передовой наблюдается тяжелый период, однако он заверил, что "никакого армагедона не будет". Более того, глава ГУР уверен в победе Украины.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини" в среду, 12 июня.

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"Я считаю, что он (трудный период. — Ред.) сейчас идет. Но я еще раз повторяю — армагедона ни одного не будет. Не беспокойтесь, мы выстоим и победим", — отметил Буданов.

Относительно наступления россиян на Сумскую область, глава ГУР заверил, что, несмотря на попытки оккупантов прорваться, украинские военные приняли все необходимые меры, чтобы этого не произошло.

Также чиновник убежден, что удары западным оружием по объектам на российской территории точно облегчат ситуацию. В то же время Буданов назвал "игрой на публику" российские запугивания относительно "пересечения красной линии".

Кроме того, военачальник прокомментировал и создание Сил беспилотных систем ВСУ. По его словам, создание такого рода войск это хорошо, но "ни один дрон не выиграет войну".

"Это все поддержка. Это точно правильный путь, но это поддержка. Ни один дрон не выиграет войну. К сожалению, ничего не изменилось от эпохи 2-3 тысяч лет — пока солдат с флажком не зайдет на территорию, ничего не будет", — пояснил Буданов.

Какая ситуация в Сумской области

Напомним, представитель ГНСУ Андрей Демченко предупредил, что ситуация на границе Украины с Россией остается напряженной. Захватчики могут повторить в Сумской области то, что сделали в Харьковской.

Кроме того, представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что из-за специфики расположения диверсанты РФ иногда могут оперировать в районе Рыжевки Сумской области. Но, несмотря на это, Силы обороны проводят контрдиверсионные меры.

В то же время, военный обозреватель Денис Попович заявил, что российские военные перебрасывают свои резервы из приграничья Сумской области на Харьковскую.

Кирилл Буданов
война в Украине
оружие
дроны
Россия
Сумская область
оккупанты
беспилотники
ВСУ
війна

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