Буданов змусив 19 росіян здатися в полон у розмові по рації: деталі спецоперації

Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: УП

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в особистій розмові по рації змусив здатися в полон 19 росіян. Він часто бере участь у бойових завданнях разом з іншими спецпризначенцями.

Про це розповів командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" в інтерв'ю РБК-Україна.

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За словами Олександра "Лютого" спецпризначенці ГУР досить часто проводять операції, де напряму доводиться зустрічатися з ворогом. І не рідкість, що голова ГУР Кирило Буданов бере участь у таких заходах.

Він розповів історію, що під час одного із завдань окупанти намагалися покинути зону бойових дій без вогневого ураження, оскільки розуміли, що не зможуть чинити відповідний опір. Тоді Буданов лише одними переговорами по рації змусив 19 росіян здатися в полон.

"Це неймовірна сила духу. Усі тоді відчули такий моральний підйом, коли почули голос нашого начальника, адже більшість тоді не здогадувалися, що разом з нами, у нашому секторі, знаходиться начальник ГУР", — пригадує "Лютий".

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка захопила російський гелікоптер Мі-8. У процесі цього рідкісного маневру було отримано цінний вантаж і дуже важливі відомості, втім були й складнощі.

Також нещодавно Кирило Буданов назвав найнебезпечнішого для України російського генерала. За його словами, це керівник п'ятої служби ФСБ Росії генерал Сергій Беседа.