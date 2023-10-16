Буданов заставил 19 россиян сдаться в плен в разговоре по рации: детали спецоперации

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: УП

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в личном разговоре по рации заставил сдаться в плен 19 россиян. Он часто участвует в боевых задачах вместе с другими спецназовцами.

Об этом рассказал командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютий" в интервью РБК-Украина.

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По словам Александра "Лютого" спецназовцы ГУР довольно часто проводят операции, где напрямую приходится встречаться с врагом. И не редкость, что глава ГУР Кирилл Буданов принимает участие в таких мероприятиях.

Он рассказал историю, что во время одной из задач оккупанты пытались покинуть зону боевых действий без огневого поражения, поскольку понимали, что не смогут сопротивляться. Тогда Буданов только одними переговорами по рации заставил 19 россиян сдаться в плен.

"Это невероятная сила духа. Все тогда почувствовали такой моральный подъем, когда услышали голос нашего начальника, ведь большинство тогда не догадывались, что вместе с нами в нашем секторе находится начальник ГУР", — вспоминает "Лютий".

Напомним, недавно украинская разведка захватила российский вертолет Ми-8. В процессе этого редкого маневра был получен ценный груз и очень важные сведения, впрочем, были и сложности.

Также недавно Кирилл Буданов назвал самого опасного для Украины российского генерала. По его словам, руководитель пятой службы ФСБ России генерал Сергей Беседа.