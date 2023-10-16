Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Буданов заставил 19 россиян сдаться в плен в разговоре по рации: детали спецоперации arrow

Буданов заставил 19 россиян сдаться в плен в разговоре по рации: детали спецоперации

16 октября 2023 11:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Буданов заставил 19 россиян сдаться в плен в разговоре по рации: детали спецоперации
Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: УП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в личном разговоре по рации заставил сдаться в плен 19 россиян. Он часто участвует в боевых задачах вместе с другими спецназовцами.

Об этом рассказал командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютий" в интервью РБК-Украина.

Читайте также:

Детали спецоперации

По словам Александра "Лютого" спецназовцы ГУР довольно часто проводят операции, где напрямую приходится встречаться с врагом. И не редкость, что глава ГУР Кирилл Буданов принимает участие в таких мероприятиях.

Он рассказал историю, что во время одной из задач оккупанты пытались покинуть зону боевых действий без огневого поражения, поскольку понимали, что не смогут сопротивляться. Тогда Буданов только одними переговорами по рации заставил 19 россиян сдаться в плен.

"Это невероятная сила духа. Все тогда почувствовали такой моральный подъем, когда услышали голос нашего начальника, ведь большинство тогда не догадывались, что вместе с нами в нашем секторе находится начальник ГУР", — вспоминает "Лютий".

Напомним, недавно украинская разведка захватила российский вертолет Ми-8. В процессе этого редкого маневра был получен ценный груз и очень важные сведения, впрочем, были и сложности.

Также недавно Кирилл Буданов назвал самого опасного для Украины российского генерала. По его словам, руководитель пятой службы ФСБ России генерал Сергей Беседа.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Как предотвратить коррупцию при передаче Украине российских замороженных активов на восстановление

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз