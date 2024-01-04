Кирило Буданов, біографія начальника ГУР

Начальник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов. Фото: офіційний сайт ГУР

Сьогодні, 4 січня, свій черговий день народження святкує начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Що відомо про очільника української розвідки, його військові подвиги та дружину — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Дитинство і початок військової кар’єри

Про перші роки життя майбутнього керівника ГУР відомо зовсім небагато. Власне кажучи, крім дати народження — 4 січня 1986-го, майже нічого. Хіба що сам Буданов у інтерв’ю розповідав про те, що військовослужбовцем хотів стати з дитинства.

Читайте також:

Так чи інакше, але освіту Кирило справді здобув військову. 2007 року він закінчив Одеський інститут cухопутних військ, отримавши своє перше військове звання — лейтенант. Саме під час навчання у виші Буданов вирішив пов’язати свою долю з розвідкою.

Тому відразу після завершення навчання Кирило опинився саме у Головному управлінні розвідки. У спецпідрозділі розвідки Буданов обійняв посаду оперативного працівника. 2010 року він отримав звання старшого лейтенанта, 2013-го — капітана. Саме у цьому званні Кирило Буданов зустрів вторгнення російських військ на територію України.

Війна, Крим, поранення

Отже, з 2014 року капітан Буданов як представник ГУР брав активну участь у різноманітних військових операціях проти російських окупантів у східних областях України. Протягом цього періоду він отримав кілька поранень.

Одне з цих поранень виявилося досить важким. Сам Кирило розповідав пізніше журналістам, що він отримав поранення шиї та спини, а один з уламків міни застряг у нього під серцем, і витягти його неможливо, бо це небезпечно для життя.

2016 року Буданов був одним з учасників спецоперації Головного управління розвідки на території окупованого Криму. Пізніше в ГУР розповіли деякі деталі операції. Наприклад, метою було знищення російських військових гелікоптерів у Джанкої (цю техніку, підозрювали в ГУР, окупанти могли використати для захоплення дамби Північнокримського каналу). Під час цієї операції група, яку очолював Кирило Буданов, у бою знищила підрозділ ФСБ "Вимпел".

Замахи, керівна посада

Ще до того моменту, як Буданов очолив Головне управління розвідки, на нього було здійснено кілька замахів. Так, у квітні 2019 року був підірваний автомобіль Кирила — кілер невдало виконав завдання, встановивши вибуховий пристрій, який здетонував передчасно.

У серпні 2020-го Кирило Буданов очолив ГУР, а перед тим кілька місяців був заступником директора одного з департаментів Служби зовнішньої розвідки. Після цього персона Буданова викликала ще більший інтерес з боку окупантів. І кількість замахів прогнозовано зросла. На середину 2023 року говорилося про понад 10 невдалих спроб ліквідувати очільника Головного управління розвідки.

Постраждала і дружина Буданова Маріанна. Попри те, що вона, як розповідав сам головний розвідник України, деякий час з міркувань безпеки жила у чоловіка на роботі, 2023 року її було отруєно важкими металами. Втім, операція росіян, на щастя, виявилася невдалою, Маріанна Буданова на кінець листопада, коли стало відомо про цей замах, уже закінчувала процес лікування.

Велика війна і звання Буданова

На посаді начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов брав участь у підготовці низки успішних операцій українських захисників. Скажімо, операцій зі звільнення острова Зміїний та відвоювання захоплених росіянами ще 2014 року в Чорному морі так званих "вишок Бойка".

Однією із найвідоміших операцій ГУР стало захоплення російського військового гелікоптера Мі-8 з території країни-агресора на аеродром в Полтаві. Ця операція тривала понад пів року і завершилася успішним перельотом гвинтокрила окупантів аж із Курська.

За свою роботу під час повномасштабної війни Буданов отримав два наступні звання. 3 квітня 2022 року, після завершення першого етапу військового конфлікту (підсумком якого стала втрата росіянами Півночі України), очільник ГУР став генерал-майором, а за півтора року, 7 вересня 2023-го, отримав погони генерал-лейтенанта.

Важливе значення Кирила Буданова визнали і у Російській Федерації. Бо його там заочно заарештували, звинувативши у "створенні терористичної організації" (імовірно, йдеться саме про ГУР) та інших традиційних "злочинах", які режим Володимира Путіна приписує українським військовим.

Втім, попри усі замахи та заочні арешти, Буданов продовжує працювати на чолі ГУР і обіцяє нові успіхи української розвідки.