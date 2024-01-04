Кирилл Буданов, биография начальника ГУР

Начальник Главного управления разведки МО Кирилл Буданов. Фото: официальный сайт ГУР

Сегодня, 4 января, свой очередной день рождения отмечает начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Что известно о главе украинской разведки, его военных подвигах и жене — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Детство и начало военной карьеры

О первых годах жизни будущего руководителя ГУР известно совсем немного. Собственно, кроме даты рождения — 4 января 1986-го, почти ничего. Разве что сам Буданов в интервью рассказывал, что военнослужащим хотел стать с детства.

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Так или иначе, но образование Кирилл действительно получил военное. В 2007 году он окончил Одесский институт Сухопутных войск, получив свое первое воинское звание — лейтенант. Именно во время учебы в вузе Буданов решил увязать свою судьбу с разведкой.

Поэтому сразу после завершения учебы Кирилл оказался именно в Главном управлении разведки. В спецподразделении разведки Буданов занял должность оперативного работника. В 2010 году он получил звание старшего лейтенанта, в 2013-м — капитана. Именно в этом звании Кирилл Буданов встретил вторжение российских войск на территорию Украины.

Война, Крым, ранение

Итак, с 2014 года капитан Буданов как представитель ГУР активно участвовал в различных военных операциях против российских оккупантов в восточных областях Украины. В течение этого периода он получил несколько ранений.

Одно из этих ранений оказалось достаточно тяжелым. Сам Кирилл рассказывал позже журналистам, что он получил ранение шеи и спины, а один из обломков мины застрял у него под сердцем, и вытащить его невозможно, потому что это опасно для жизни.

В 2016 году Буданов был одним из участников спецоперации Главного управления разведки на территории оккупированного Крыма. Позже в ГУР рассказали некоторые детали операции. Например, целью было уничтожение российских военных вертолетов в Джанкое (эту технику, как подозревали в ГУР, оккупанты могли использовать для захвата дамбы Северокрымского канала). Во время этой операции группа, возглавляемая Кириллом Будановым, в бою уничтожила подразделение ФСБ "Вымпел".

Покушения, руководящая должность

Еще до того момента, как Буданов возглавил Главное управление разведки, на него было совершено несколько покушений. Так, в апреле 2019 года был взорван автомобиль Кирилла — киллер неудачно выполнил задание, установив взрывное устройство, которое сдетонировало преждевременно.

В августе 2020-го Кирилл Буданов возглавил ГУР, а прежде несколько месяцев был заместителем директора одного из департаментов Службы внешней разведки. После этого персона Буданова вызвала еще больший интерес со стороны оккупантов. И количество покушений прогнозируемо возросло. К середине 2023 года говорилось о более чем 10 неудачных попытках ликвидировать руководителя Главного управления разведки.

Пострадала и супруга Буданова Марианна. Несмотря на то, что она, как рассказывал сам главный разведчик Украины, некоторое время из соображений безопасности жила у мужа на работе, в 2023 году ее отравили тяжелыми металлами. Впрочем, операция россиян, к счастью, оказалась неудачной, Марианна Буданова к концу ноября, когда стало известно об этом покушении, уже заканчивала процесс лечения.

Большая война и звание Буданова

В должности начальника Главного управления разведки Кирилл Буданов принимал участие в подготовке ряда успешных операций украинских защитников. Скажем, операций по освобождению острова Змеиный и отвоеванию захваченных россиянами еще в 2014 году в Черном море так называемых "вышек Бойко".

Одной из самых известных операций ГУР стал захват российского военного вертолета Ми-8 с территории страны-агрессора на аэродром в Полтаве. Эта операция длилась более полугода и завершилась успешным перелетом вертолета оккупантов из Курска.

За свою работу во время полномасштабной войны Буданов получил два последующих звания. 3 апреля 2022 года, после завершения первого этапа военного конфликта (результатом которого стала потеря россиянами Севера Украины), глава ГУР стал генерал-майором, а через полтора года, 7 сентября 2023-го, получил погоны генерал-лейтенанта.

Большое значение Кирилла Буданова признали и в Российской Федерации. Потому что его там заочно арестовали, обвинив в "создании террористической организации" (вероятно, речь идет именно о ГУР) и других традиционных "преступлениях", которые режим Владимира Путина приписывает украинским военным.

Впрочем, несмотря на все покушения и заочные аресты, Буданов продолжает работать во главе ГУР и обещает новые успехи украинской разведки.