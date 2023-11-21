Бункер Кіма — у мережі показали, який вигляд має укриття чиновника
У мережі з'явилися кадри секретного бункера начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма. Саме там відбуваються наради за участю Президента України Володимира Зеленського, а також інших високопоставлених політиків та військових.
Відповідні світлини опублікував український блогер Артем Сурін в Instagram.
Який вигляд має таємний бункер Кіма
На світлинах, які опублікував блогер він разом з очільником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом в його секретному бункері. Як відомо, саме в цьому бункері проходять наради та зустрічі з президентом Зеленським та іншим керівництвом.
"Доброго ранку з українського Миколаєва! На першому фото — секретний "бункер" Віталія Кіма. Це буде журналістський ексклюзив у серії про місто-герой. А головним героєм міста є безумовно сам Кім", — підписав фото Сурін.
Нагадаємо, раніше журналісти показали, схеми підземної частини бункера, де ховається російський диктатор Путін. Йдеться про той, що в знаходиться Геленджику в Краснодарському краї. Експерти зазначають, що він замовив таку споруду, бо готувався до найгіршого сценарію розвитку подій.
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