Бункер Кіма — у мережі показали, який вигляд має укриття чиновника

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Рада

У мережі з'явилися кадри секретного бункера начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма. Саме там відбуваються наради за участю Президента України Володимира Зеленського, а також інших високопоставлених політиків та військових.

Відповідні світлини опублікував український блогер Артем Сурін в Instagram.

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На світлинах, які опублікував блогер він разом з очільником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом в його секретному бункері. Як відомо, саме в цьому бункері проходять наради та зустрічі з президентом Зеленським та іншим керівництвом.

Віталій Кім та Артем Сурін в секретному бункері. Фото: instagram.com/artemy_surin/

"Доброго ранку з українського Миколаєва! На першому фото — секретний "бункер" Віталія Кіма. Це буде журналістський ексклюзив у серії про місто-герой. А головним героєм міста є безумовно сам Кім", — підписав фото Сурін.

Нагадаємо, раніше журналісти показали, схеми підземної частини бункера, де ховається російський диктатор Путін. Йдеться про той, що в знаходиться Геленджику в Краснодарському краї. Експерти зазначають, що він замовив таку споруду, бо готувався до найгіршого сценарію розвитку подій.