Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Бункер Кима — в сети показали, как выглядит укрытие чиновника arrow

Бункер Кима — в сети показали, как выглядит укрытие чиновника

21 ноября 2023 10:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Бункер Кима — в сети показали, как выглядит укрытие чиновника
Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: Совет
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В сети появились кадры секретного бункера начальника Николаевской ОВА Виталия Кима. Там проходят совещания с участием президента Украины Владимира Зеленского, а также других высокопоставленных политиков и военных.

Соответствующие фотографии опубликовал украинский блогер Артем Сурин в Instagram.

Читайте также:

Как выглядит тайный бункер Кима

На фотографиях, опубликованных блоггером он вместе с главой Николаевской ОВА Виталием Кимом в его секретном бункере. Как известно, именно в этом бункере проходят совещания и встречи с президентом Зеленским и другим руководством.

null
Виталий Ким и Артем Сурин в секретном бункере. Фото: instagram.com/artemy_surin/

"Доброе утро из украинского Николаева! На первом фото — секретный "бункер" Виталия Кима. Это будет журналистский эксклюзив в серии о городе-герое. А главным героем города является безусловно сам Ким", — подписал фото Сурин.

Напомним, ранее журналисты показали схемы подземной части бункера, где скрывается российский диктатор Путин. Речь идет о том, что находится в Геледжике в Краснодарском крае. Эксперты отмечают, что он заказал такое сооружение, потому что готовился к худшему сценарию развития событий.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме