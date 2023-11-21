Бункер Кима — в сети показали, как выглядит укрытие чиновника

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: Совет

В сети появились кадры секретного бункера начальника Николаевской ОВА Виталия Кима. Там проходят совещания с участием президента Украины Владимира Зеленского, а также других высокопоставленных политиков и военных.

Соответствующие фотографии опубликовал украинский блогер Артем Сурин в Instagram.

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На фотографиях, опубликованных блоггером он вместе с главой Николаевской ОВА Виталием Кимом в его секретном бункере. Как известно, именно в этом бункере проходят совещания и встречи с президентом Зеленским и другим руководством.

Виталий Ким и Артем Сурин в секретном бункере. Фото: instagram.com/artemy_surin/

"Доброе утро из украинского Николаева! На первом фото — секретный "бункер" Виталия Кима. Это будет журналистский эксклюзив в серии о городе-герое. А главным героем города является безусловно сам Ким", — подписал фото Сурин.

Напомним, ранее журналисты показали схемы подземной части бункера, где скрывается российский диктатор Путин. Речь идет о том, что находится в Геледжике в Краснодарском крае. Эксперты отмечают, что он заказал такое сооружение, потому что готовился к худшему сценарию развития событий.