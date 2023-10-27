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CБУ заарештувала агента РФ, який коригував ракетні удари по Слов'янську та Лиману

27 жовтня 2023 11:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
CБУ заарештувала агента РФ, який коригував ракетні удари по Слов'янську та Лиману
Затримання підозрюваного. Фото: t.me/SBUkr
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У прифронтових районах Донецької області СБУ викрила та затримала агента російських спецслужб. Він коригував ракетні удари по Слов'янську та Лиману.

Про це повідомляє СБУ.

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Повідомляється, що агент РФ цей збирав відомості для агресора про розташування баз Українських Оборонних Сил у районі Слов'янська, Лимана та найближчих населених пунктів.

Під час поїздок він намагався визначити та документувати позиції українських військових постів, укріплень та баз.

Ця інформація була необхідна противнику для розробки нових тактичних планів та корекції атак, використовуючи реактивні засоби артилерійського вогню, безпілотники та ракети.

Також повідомляється, що агенту вдалося виявити та затримати на території його власного житла. У нього було конфісковано мобільник, який він застосовував для шпигунських дій на користь Росії.

Слідство виявило, що цей прихильник противника був завербований окупаційними силами через свій контакт з ДНР, який раніше приєднався до російських військових підрозділів. Їхнє спілкування проходило через заборонену соціальну платформу "Однокласники".

Наразі агент перебуває в ізоляторі, і триває попереднє розслідування. У разі визнання провини йому загрожує до 8 років ув'язнення.

СБУ
Докази проти зловмисника СБУ. Фото: СБУ
СБУ
Докази проти зловмисника СБУ. Фото: СБУ
СБУ
Докази проти зловмисника СБУ. Фото: СБУ

Нагадаємо, у Миколаївській області затримано місцеву мешканку, яка виправдовувала агресію РФ проти України. Жителька Южноукраїнська поширювала у соцмережах проросійський контент і чекала на "приєднання" півдня до Росії.

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