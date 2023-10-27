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CБУ арестовала агента РФ, который корректировал ракетные удары по Славянску и Лиману

27 октября 2023 11:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
CБУ арестовала агента РФ, который корректировал ракетные удары по Славянску и Лиману
Задержание подозреваемого. Фото: t.me/SBUkr
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В прифронтовых районах Донецкой области СБУ разоблачила и задержала агента российских спецслужб. Он корректировал ракетные удары по Славянску и Лиману.

Об этом сообщает СБУ.

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Сообщается, что агент РФ этот собирал сведения для агрессора о расположении баз Украинских Оборонительных Сил в районе Славянска, Лимана и ближайших населенных пунктов.

Во время поездок, он пытался определить и документировать позиции украинских военных постов, укреплений и баз.

Эта информация была необходима противнику для разработки новых тактических планов и коррекции атак, используя реактивные средства артиллерийского огня, беспилотники и ракеты.

Также сообщается, что агенту удалось обнаружить и задержать на территории его собственного жилища. У него был конфискован мобильник, который он применял для шпионских действий в интересах России.

Следствие выявило, что этот приверженец противника был завербован оккупационными силами посредством своего контакта из ДНР, который ранее присоединился к российским военным подразделениям. Их общение проходило через запрещенную социальную платформу "Одноклассники".

Сейчас агент находится в изоляторе, и идет предварительное расследование. В случае признания вины ему угрожает срок до 8 лет заключения.

СБУ
Улики против злоумышленника СБУ. Фото: СБУ
СБУ
Улики против злоумышленника СБУ. Фото: СБУ
СБУ
Улики против злоумышленника СБУ. Фото: СБУ

Напомним, в Николаевской области задержана местная жительница, которая оправдывала агрессию РФ против Украины. Жительница Южноукраинска распространяла в соцсетях пророссийский контент и ждала "присоединения" юга к России.

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