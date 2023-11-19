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Час мобілізувати 18-20-річних, а не дідів, — боєць 3 ОШбр Петро Горбатенко

19 листопада 2023 13:49
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Час мобілізувати 18-20-річних, а не дідів, — боєць 3 ОШбр Петро Горбатенко
Командир Першого штурмового батальйону, 3 ОШБр ЗСУ Петро Горбатенко. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Командир Першого штурмового батальйону 3 ОШБр ЗСУ Петро Горбатенко вважає, що настав час відправляти на фронт молодь. На його думку, вже треба відправляти воювати не дідів, а 18-20-річних.

Про це Петро Горбатенко повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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Час призивати 18-20-річних

Військовий запропонував розширити коло мобілізації та призивати не лише старих, а й студентів. На його думку, вік 18-20 років є придатним для участі у військових діях.

"Потрібно призивати не старих, а 18-20-річних. У чому проблема? Що студенти? Ну і що? Студенти не повинні воювати? Повинні. Вони підходять", — сказав він.

Горбатенко підкреслив, що ніхто спочатку не має навичок для ведення бойових дій, і що всі можуть бути навчені й підготовлені до війни, питання лише в методах підготовки.

Нагадаємо, що деякі військовозобов'язані українці часто використовують другу вищу освіту як спосіб уникнути мобілізації. Народний депутат України Наталія Піпа розповіла, що влада планує новий законопроєкт, згідно з яким звертатимуть увагу не лише на вік особи, а й на сферу діяльності.

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