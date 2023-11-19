Время мобилизовать 18-20-летних, а не дедов, — боец 3 ОШбр Петр Горбатенко

Командир Первого штурмового батальона, 3 ОШБр ВСУ Петр Горбатенко. Фото: скриншот

Командир Первого штурмового батальона 3 ОШБр ВСУ Петр Горбатенко считает, что пора отправлять на фронт молодежь. По его мнению, уже нужно отправлять воевать не дедов, а 18-20-летних.

Об этом Петр Горбатенко сообщил в интервью Натальи Мосейчук.

Читайте также:

Пора призывать 18-20-летних

Военный предложил расширить круг мобилизации и призывать не только стариков, а и студентов. С его точки зрения, возраст 18-20 лет является подходящим для участия в военных действиях.

"Нужно призывать не стариков, а 18-20-летних. В чем проблема? Что студенты? Ну и что? Студенты не должны воевать? Есть. Они подходят", — сказал он.

Горбатенко подчеркнул, что никто изначально не обладает навыками для ведения боевых действий, и что все могут быть обучены и подготовлены к войне, вопрос лишь в методах подготовки.

Напомним, что некоторые военнообязанные украинцы часто используют второе высшее образование как способ избежать мобилизации. Народный депутат Украины Наталья Пипа рассказала, что власть планирует новый законопроект, согласно которому будут обращать внимание не только на возраст личности, но и на сферу деятельности.