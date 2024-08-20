Заморожені кошти РФ витратять на закупівлю снарядів для України

Чехія закупить більше боєприпасів для України коштом заморожених активів Росії
Чехія планує закупити більшу кількість артилерійських боєприпасів для України. Кошти для цього країна візьме з частини відсотків, які отримає від заморожених активів Росії.
Про це повідомила пресслужба міноборони Чехії у вівторок, 20 серпня.
Нові постачання снарядів для України
Чеська Республіка отримала ще одне значне джерело коштів, які вона використає для фінансування постачання Україні боєприпасів — заморожені російські активи в ЄС.
Відомо, що їх загальна сума таких активів становить 1,4 мільярда євро, частина з яких буде використана міноборони Чехії.
"Це ще одна демонстрація впевненості наших іноземних партнерів в ефективності чеської ініціативи щодо боєприпасів", — зауважила очільниця відомства Яна Черночова.
Так, процедура передачі снарядів буде схожа на інші в рамках так званої "боєприпасної ініціативи", а ЄС виступить посередником у закупівлі. Постачання відбудеться протягом найближчих місяців, тому їх незабаром можна буде побачити на полі бою.
За словами Черночової, йдеться про кілька сотень тисяч одиниць великокаліберних боєприпасів.
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