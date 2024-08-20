Заморожені кошти РФ витратять на закупівлю снарядів для України

Артилерійські боєприпаси. Фото: EPA

Чехія планує закупити більшу кількість артилерійських боєприпасів для України. Кошти для цього країна візьме з частини відсотків, які отримає від заморожених активів Росії.

Про це повідомила пресслужба міноборони Чехії у вівторок, 20 серпня.

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Чеська Республіка отримала ще одне значне джерело коштів, які вона використає для фінансування постачання Україні боєприпасів — заморожені російські активи в ЄС.

Відомо, що їх загальна сума таких активів становить 1,4 мільярда євро, частина з яких буде використана міноборони Чехії.

"Це ще одна демонстрація впевненості наших іноземних партнерів в ефективності чеської ініціативи щодо боєприпасів", — зауважила очільниця відомства Яна Черночова.

Так, процедура передачі снарядів буде схожа на інші в рамках так званої "боєприпасної ініціативи", а ЄС виступить посередником у закупівлі. Постачання відбудеться протягом найближчих місяців, тому їх незабаром можна буде побачити на полі бою.

За словами Черночової, йдеться про кілька сотень тисяч одиниць великокаліберних боєприпасів.