Замороженные средства РФ потратят на закупку снарядов для Украины

Артиллерийские боеприпасы. Фото: EPA

Чехия планирует закупить больше артиллерийских боеприпасов для Украины. Денежные средства для этого страна возьмет с части процентов, которые получит от замороженных активов России.

Об этом сообщила пресс-служба минобороны Чехии во вторник, 20 августа.

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Чехия получила еще один значительный источник средств, которые она использует для финансирования поставок Украине боеприпасов — замороженные российские активы в ЕС.

Известно, что их общая сумма таких активов составляет 1,4 млрд евро, часть из которых будет использована минобороны Чехии.

"Это еще одна демонстрация уверенности наших иностранных партнеров в эффективности чешской инициативы по боеприпасам", — отметила глава ведомства Яна Черночева.

Так, процедура передачи снарядов будет похожа на другие в рамках так называемой "боеприпасной инициативы", а ЕС выступит посредником в закупке. Снабжение состоится в ближайшие месяцы, поэтому их вскоре можно будет увидеть на поле боя.

По словам Черночевой, речь идет о нескольких сотнях тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов.