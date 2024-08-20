Замороженные средства РФ потратят на закупку снарядов для Украины

Чехия закупит больше боеприпасов для Украины за счет замороженных активов России
Чехия планирует закупить больше артиллерийских боеприпасов для Украины. Денежные средства для этого страна возьмет с части процентов, которые получит от замороженных активов России.
Об этом сообщила пресс-служба минобороны Чехии во вторник, 20 августа.
Новые поставки снарядов для Украины
Чехия получила еще один значительный источник средств, которые она использует для финансирования поставок Украине боеприпасов — замороженные российские активы в ЕС.
Известно, что их общая сумма таких активов составляет 1,4 млрд евро, часть из которых будет использована минобороны Чехии.
"Это еще одна демонстрация уверенности наших иностранных партнеров в эффективности чешской инициативы по боеприпасам", — отметила глава ведомства Яна Черночева.
Так, процедура передачи снарядов будет похожа на другие в рамках так называемой "боеприпасной инициативы", а ЕС выступит посредником в закупке. Снабжение состоится в ближайшие месяцы, поэтому их вскоре можно будет увидеть на поле боя.
По словам Черночевой, речь идет о нескольких сотнях тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов.
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