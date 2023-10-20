Повітряна тривога 20 жовтня: ворожа загроза

Через атаку ворога у більшості областей України лунає повітряна тривога
У кількох областях України 20 жовтня, після опівночі у кількох областях країни оголошена повітряна тривога. Росія запустила по Україні балістичні ракети.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряна тривога 20 жовтня: мапа тривог
У Повітряних Силах України повідомили про загрозу застосування балістики для східних областей.
Станом на цю хвилину повітряна тривога оголошена у кількох областях України. Зокрема у:
- Сумській
- Харківській,
- Полтавській,
- Донецькій,
- Дніпропетровській областях.
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У Повітряних Силах Силах України оголосили про відбої повітряної тривоги. Карта тривог нині така:
Нагадаємо, 19 жовтня у Кривому Розі було чути вибухи. Керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул запевнив жителів, що це працює ППО. У місті триває повітряна тривога.
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