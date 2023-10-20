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Через атаку ворога у більшості областей України лунає повітряна тривога

20 жовтня 2023 00:10
оновлено: 00:29
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога 20 жовтня: ворожа загроза
Ворог запускає по Україні ракети. Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У кількох областях України 20 жовтня, після опівночі у кількох областях країни оголошена повітряна тривога. Росія запустила по Україні балістичні ракети.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Повітряна тривога 20 жовтня: мапа тривог

У Повітряних Силах України повідомили про загрозу застосування балістики для східних областей.

Повітряна тривога 20 жовтня
Повідомлення Повітряних Сил ЗСУ. Фото: скриншот

Станом на цю хвилину повітряна тривога оголошена у кількох областях України. Зокрема у:

  • Сумській
  • Харківській,
  • Полтавській,
  • Донецькій,
  • Дніпропетровській областях.
Карта повітряних тривог 20 жовтня
Карта повітряних тривог в Україні станом на зараз. Фото: скриншот

00:26: 

У Повітряних Силах Силах України оголосили про відбої повітряної тривоги. Карта тривог нині така:

Карта тривог 20 жовтня
Карта повітряних тривог в Україні станом на зараз. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 жовтня у Кривому Розі було чути вибухи. Керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул запевнив жителів, що це працює ППО. У місті триває повітряна тривога.

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