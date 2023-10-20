Повітряна тривога 20 жовтня: ворожа загроза

Ворог запускає по Україні ракети. Фото: російські ЗМІ

У кількох областях України 20 жовтня, після опівночі у кількох областях країни оголошена повітряна тривога. Росія запустила по Україні балістичні ракети.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Повітряна тривога 20 жовтня: мапа тривог

У Повітряних Силах України повідомили про загрозу застосування балістики для східних областей.

Повідомлення Повітряних Сил ЗСУ. Фото: скриншот

Станом на цю хвилину повітряна тривога оголошена у кількох областях України. Зокрема у:

Сумській

Харківській,

Полтавській,

Донецькій,

Дніпропетровській областях.

Карта повітряних тривог в Україні станом на зараз. Фото: скриншот

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У Повітряних Силах Силах України оголосили про відбої повітряної тривоги. Карта тривог нині така:

Карта повітряних тривог в Україні станом на зараз. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 жовтня у Кривому Розі було чути вибухи. Керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул запевнив жителів, що це працює ППО. У місті триває повітряна тривога.