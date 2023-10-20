Воздушная тревога 20 октября: враждебная угроза

Враг запускает по Украине ракеты. Фото: российские СМИ

В нескольких областях Украины 20 октября после полуночи в нескольких областях страны объявлена воздушная тревога. Россия запустила по Украине баллистические ракеты.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога 20 октября: карта тревог

В Воздушных силах Украины сообщили об угрозе применения баллистики для восточных областей.

Сообщение Воздушных Сил Украины. Фото: скриншот

По состоянию на текущую минуту воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины. В частности в:

Сумской,

Харьковской,

Полтавской,

Донецкой,

Днепропетровской областях.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на сейчас. Фото: скриншот

00:26:

В Воздушных силах Силах Украины объявили об отбоях воздушной тревоги. Карта тревог сейчас такова:

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на сейчас. Фото: скриншот

Напомним, 19 октября в Кривом Роге были слышны взрывы. Руководитель военной администрации Александр Вилкул заверил жителей, что это работает ПВО. В городе продолжается воздушная тревога.