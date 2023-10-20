Воздушная тревога 20 октября: враждебная угроза

Из-за атаки врага в большинстве областей Украины раздается воздушная тревога
В нескольких областях Украины 20 октября после полуночи в нескольких областях страны объявлена воздушная тревога. Россия запустила по Украине баллистические ракеты.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
Воздушная тревога 20 октября: карта тревог
В Воздушных силах Украины сообщили об угрозе применения баллистики для восточных областей.
По состоянию на текущую минуту воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины. В частности в:
- Сумской,
- Харьковской,
- Полтавской,
- Донецкой,
- Днепропетровской областях.
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В Воздушных силах Силах Украины объявили об отбоях воздушной тревоги. Карта тревог сейчас такова:
Напомним, 19 октября в Кривом Роге были слышны взрывы. Руководитель военной администрации Александр Вилкул заверил жителей, что это работает ПВО. В городе продолжается воздушная тревога.
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