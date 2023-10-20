Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Из-за атаки врага в большинстве областей Украины раздается воздушная тревога arrow

Из-за атаки врага в большинстве областей Украины раздается воздушная тревога

20 октября 2023 00:10
обновлено: 00:29
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога 20 октября: враждебная угроза
Враг запускает по Украине ракеты. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В нескольких областях Украины 20 октября после полуночи в нескольких областях страны объявлена воздушная тревога. Россия запустила по Украине баллистические ракеты.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога 20 октября: карта тревог

В Воздушных силах Украины сообщили об угрозе применения баллистики для восточных областей.

Воздушная тревога в Украине 20 октября
Сообщение Воздушных Сил Украины. Фото: скриншот

По состоянию на текущую минуту воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины. В частности в:

  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Полтавской,
  • Донецкой,
  • Днепропетровской областях.
Карта воздушных тревог 20 октября
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на сейчас. Фото: скриншот

00:26:

В Воздушных силах Силах Украины объявили об отбоях воздушной тревоги. Карта тревог сейчас такова:

Карта тревог 20 октября
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на сейчас. Фото: скриншот

Напомним, 19 октября в Кривом Роге были слышны взрывы. Руководитель военной администрации Александр Вилкул заверил жителей, что это работает ПВО. В городе продолжается воздушная тревога.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Актуальное по теме