Повітряна тривога в Україні вночі 21 липня — які області під загрозою дронового удару

БпЛА в небі. Фото ілюстративне: unmannedairspace.info

Повітряну тривогу в Україні зараз, уночі в неділю, 21 липня, оголосили в 11 областях. Червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька, Миколаївська, Запорізька та Херсонська області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомили про атаку ударних БпЛА.

Читайте також:

Карта повітряних тривог станом на 00:45 21 липня

Що відомо про атаку ударних БпЛА вночі 21 липня

За інформацією Повітряних Сил ЗС України, станом на 00:40 21 липня:

БпЛА північніше Чернігова летіли курсом на захід або південний захід;

ударні дрони у східній частині Черкаської області тримали курс на північ;

"Шахеди" на межі Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей прямували на північний захід;

безпілотники у Криворізькому районі Дніпропетровської області та в північній частині Херсонської області летіли на північ, а в Миколаївській області — на північний захід.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня росіяни обстріляли залізницю в Харківській області. Унаслідок ворожого удару четверо людей зазнали поранень, є пошкодження будівель і рухомого складу, затримувався один потяг.

Також ми повідомляли, що ввечері, 19 липня, РФ завдала балістичного удару по Одеській області. Окупанти випустили в напрямку регіону протилокаційну ракету Х-31ПД.