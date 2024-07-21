Воздушная тревога в Украине ночью 21 июля — какие области под угрозой дронового удара

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: unmannedairspace.info

Воздушную тревогу в Украине сейчас, ночью в воскресенье, 21 июля, объявили в 11 областях. Красные на карте воздушных тревог Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Донецкая, Николаевская, Запорожская и Херсонская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщили об атаке ударных БпЛА.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 00:45 21 июля

Что известно об атаке ударных БпЛА ночью 21 июля

По информации Воздушных Сил ВС Украины, по состоянию на 00:40 21 июля:

БпЛА севернее Чернигова летели курсом на запад или юго-запад;

ударные дроны в восточной части Черкасской области держали курс на север;

"Шахеды" на границе Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей направлялись на северо-запад;

беспилотники в Криворожском районе Днепропетровской области и в северной части Херсонской области летели на север, а в Николаевской области — на северо-запад.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Напомним, в ночь на 20 июля россияне обстреляли железную дорогу в Харьковской области. В результате вражеского удара четыре человека получили ранения, есть повреждения зданий и подвижного состава, задерживался один поезд.

Также мы сообщали, что вечером, 19 июля, РФ нанесла баллистический удар по Одесской области. Оккупанты выпустили в направлении региона противолокационную ракету Х-31ПД.