Черкащанин повідомляв ворогу позиції ППО — суд ухвалив рішення

Зрадник за ґратами. Фото: Радіо Свобода

Суд визнав винним жителя Черкас у несанкціонованому поширенні інформації про розташування та пересування Збройних сил України. Зловмисник отримав 9 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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"Прокурори у суді довели, що чоловік за грошову винагороду діяв на користь держави-агресора, завдаючи шкоди обороноздатності України", — зазначили в прокуратурі.

З травня 2023 року засуджений надавав розвідувальну інформацію представнику російських спецслужб. Використовуючи один з месенджерів, чоловік передавав дані про місця розташування військових частин, особового складу та техніки ЗСУ. Також він передавав інформацію про розташування систем протиповітряної оборони на території Черкащини.

"До кожного повідомлення він додавав скриншот карт у програмі Google Maps з точними координатами. За декілька місяців чоловік отримав від ворога за виконану "роботу" 27 600 гривень", — повідомили в прокуратурі.

Суд ухвалив рішення засудити колаборанта до 9 років ув'язнення.

Засідання суду у справі колаборанта. Фото: Офіс генпрокурора

Засідання суду у справі колаборанта. Фото: Офіс генпрокурора

Засідання суду у справі колаборанта. Фото: Офіс генпрокурора

Раніше ми повідомляли, що Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок екскерівнику катівні "Ізоляція" Денису Куликовському ("Паличу"). Він проведе за ґратами 15 років.

Нагадуємо, що на Харківщині правоохоронці заочно повідомили про підозру шістьом колаборантам, які співпрацювали з окупантами. Зазначається, що вони добровільно працевлаштувались до "Временной гражданской администрации Купянского района Харковской области".