Черкасчанин сообщал врагу позиции ПВО — суд принял решение

Предатель за решеткой. Фото: Радио Свобода

Суд признал виновным жителя Черкасс в несанкционированном распространении информации о расположении и передвижении Вооруженных сил Украины. Злоумышленник получил 9 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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"Прокуроры в суде доказали, что мужчина за денежное вознаграждение действовал в пользу государства-агрессора, нанося ущерб обороноспособности Украины", — отметили в прокуратуре.

С мая 2023 года осужденный предоставлял разведывательную информацию представителю российских спецслужб. Используя один из мессенджеров, мужчина передавал данные о местоположениях воинских частей, личном составе и технике ВСУ. Также он передавал информацию о расположении систем противовоздушной обороны на территории Черкасской области.

"К каждому сообщению он добавлял скриншот карт в программе Google Maps с точными координатами. За несколько месяцев мужчина получил от врага за выполненную работу 27 600 гривен", — сообщили в прокуратуре.

Суд принял решение приговорить коллаборанта к 9 годам заключения.

Заседание суда по делу коллаборанта. Фото: Офис генпрокурора

Заседание суда по делу коллаборанта. Фото: Офис генпрокурора

Заседание суда по делу коллаборанта. Фото: Офис генпрокурора

Ранее мы сообщали, что Шевченковский районный суд Киева огласил приговор экскеровщику застенки "Изоляция" Денису Куликовскому ("Палычу"). Он проведет за решеткой 15 лет.

Напоминаем, что в Харьковской области правоохранители заочно сообщили о подозрении шестерым коллаборантам, которые сотрудничали с оккупантами. Отмечается, что они добровольно трудоустроились во "Временную гражданскую администрацию Купянского района Харьковской области".