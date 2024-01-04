Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Черкасчанин сообщал врагу позиции ПВО — суд принял решение arrow

Черкасчанин сообщал врагу позиции ПВО — суд принял решение

4 января 2024 13:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Черкасчанин сообщал врагу позиции ПВО — суд принял решение
Предатель за решеткой. Фото: Радио Свобода
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Суд признал виновным жителя Черкасс в несанкционированном распространении информации о расположении и передвижении Вооруженных сил Украины. Злоумышленник получил 9 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Читайте также:

Сливал врагу позиции ПВО

"Прокуроры в суде доказали, что мужчина за денежное вознаграждение действовал в пользу государства-агрессора, нанося ущерб обороноспособности Украины", — отметили в прокуратуре.

С мая 2023 года осужденный предоставлял разведывательную информацию представителю российских спецслужб. Используя один из мессенджеров, мужчина передавал данные о местоположениях воинских частей, личном составе и технике ВСУ. Также он передавал информацию о расположении систем противовоздушной обороны на территории Черкасской области.

"К каждому сообщению он добавлял скриншот карт в программе Google Maps с точными координатами. За несколько месяцев мужчина получил от врага за выполненную работу 27 600 гривен", — сообщили в прокуратуре.

Суд принял решение приговорить коллаборанта к 9 годам заключения.

суд
Заседание суда по делу коллаборанта. Фото: Офис генпрокурора
суд
Заседание суда по делу коллаборанта. Фото: Офис генпрокурора
суд
Заседание суда по делу коллаборанта. Фото: Офис генпрокурора

Ранее мы сообщали, что Шевченковский районный суд Киева огласил приговор экскеровщику застенки "Изоляция" Денису Куликовскому ("Палычу"). Он проведет за решеткой 15 лет.

Напоминаем, что в Харьковской области правоохранители заочно сообщили о подозрении шестерым коллаборантам, которые сотрудничали с оккупантами. Отмечается, что они добровольно трудоустроились во "Временную гражданскую администрацию Купянского района Харьковской области".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме