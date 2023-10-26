Мобілізація молоді в Україні — чому призов чоловіків з 25 років — необхідність

Призов на військову службу в Україні. Фото: Генштаб ЗСУ

Як відомо, в Україні не мають право примусово мобілізувати осіб віком від 18 до 27 років. Такі громадяни можуть вступити до лав ЗСУ лише добровільно, за контрактом. Проте наразі гостро стоїть питання, чи необхідно призивати на військову службу молодь з 25 років?

Ще у травні 2023 року Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №9281, який зменшує граничний призовний вік з 27 до 25 років. Та з якихось певних причин президент України Володимир Зеленський все ще не підписав цей документ. Чи необхідно в державі посилювати мобілізацію та призивати на службу молодих людей, висловився заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Олександр Гладун в інтерв'ю "Телеграфу".

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Зниження призовного віку. Чи боятися демографічної кризи?

Вже доволі довго в Україні обговорюється питання про можливе зниження призовного віку. Одним з головних стримувальних факторів вважають можливу демографічну кризу.

Проте, за словами експерта, вітчизняні демографи підтримують ідею зниження призовного віку до 25 років. Адже якщо країну захоплять окупанти, то демографія вже нікого не цікавитиме.

"Я не знаю, скільки 25-річних та 45-річних має бути на кожен кілометр фронту, але я точно знаю: якщо країни не буде, демографія вже не нікого не цікавитиме. Жити під окупацією захочуть далеко не всі, половина просто поїде. Зрозуміло, що втрата молодих людей — це дуже боляче для будь-якої держави, але зараз стоїть питання виживання нашої країни, тому все ж слід довіритися військовим, які стоять на варті, які краще знають, що потрібно для нашого захисту", — каже вчений.

Раніше ми писали, що про мобілізацію молоді висловилися в ЗСУ.

Нагадаємо, ми повідомляли, у ЗСУ правдиво відповіли, чи можуть мобілізувати всіх чоловіків.

Також ми розповідали, кого з українських студентів можуть мобілізувати до лав ЗСУ.