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Бояться ли демографического кризиса? Эксперт объяснил необходимость мобилизации молодежи

26 октября 2023 23:13
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Мобилизация молодежи в Украине — почему призыв мужчин с 25 лет — необходимость
Призыв на военную службу в Украине. Фото: Генштаб ВСУ
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Как известно, в Украине не имеют права принудительно мобилизовать лиц в возрасте от 18 до 27 лет. Такие граждане могут вступить в ряды ВСУ только добровольно, по контракту. Однако сейчас остро стоит вопрос, нужно ли призывать на военную службу молодежь с 25 лет?

Еще в мае 2023 года Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект №9281, который уменьшает предельный призывной возраст с 27 до 25 лет. Но по каким-то причинам президент Украины Владимир Зеленский все еще не подписал этот документ. Необходимо ли в государстве усиливать мобилизацию и призывать на службу молодых людей, высказался заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Александр Гладун в интервью "Телеграфу".

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Снижение призывного возраста. Или бояться демографического кризиса?
Украинские военнослужащие на фронте Фото: Генштаб ВСУ

Снижение призывного возраста. Бояться ли демографического кризиса?

Уже достаточно долго в Украине обсуждается вопрос о возможном снижении призывного возраста. Одним из главных сдерживающих факторов считают возможный демографический кризис.

Однако, по словам эксперта, отечественные демографы поддерживают идею снижения призывного возраста до 25 лет. Ведь если страну захватят оккупанты, то демография уже никого не будет интересовать.

"Я не знаю, сколько 25-летних и 45-летних должно быть на каждый километр фронта, но я точно знаю: если страны не будет, демография уже не будет никого интересовать. Жить под оккупацией захотят далеко не все, половина просто поедет. Разумеется, что потеря молодых людей — это очень больно для любого государства, но сейчас стоит вопрос выживания нашей страны, поэтому все же следует довериться стоящим на страже военным, которые лучше знают, что нужно для нашей защиты", — говорит ученый.

Ранее мы писали, что о мобилизации молодежи высказались в ВСУ.

Напомним, мы сообщали, в ВСУ правдиво ответили, могут ли мобилизовать всех мужчин.

Также мы рассказывали, кого из украинских студентов могут мобилизовать в ряды ВСУ.

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