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Чи буде Україна використовувати Taurus для ударів по Росії

2 жовтня 2023 23:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи буде Україна використовувати Taurus для ударів по Росії
Вибух у Смоленську після атаки українських дронів. Фото: російські Telegram-канали
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Німецькі крилаті ракети Taurus навіть за умови дозволу Німеччини завдавати удари по території Росії навряд чи будуть використані саме для цього. Скоріш за все, вони посилять натиск ЗСУ на одній із ділянок фронту в самій Україні.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Taurus — не по Росії

Петро Черник підтримав думку про те, що, зважаючи на невелику кількість німецьких ракет Taurus, які Німеччина може передати Україні — навіть дозвіл німецької сторони завдавати ними удари безпосередньо по території РФ не підштовхне Україну до такого кроку.

"Я не маю оптимізму щодо того, що ці ракети будуть корисними для завдання ударів по самій Росії", — підкреслив полковник ЗСУ.

Як і де треба бити по ворогу

"Якщо бити по Росії — то треба бити по-справжньому, великою кількістю ракет. Якби таких ударів, як днями стався на Смоленському авіазаводі, було по 5-10 кожного дня, тоді це принесло б результат", — зауважив експерт.

А так Taurus’и, скоріш за все, будуть використовуватися на фронті для покращення перемелювання російських окупаційних військ на якомусь конкретному напрямку.

Нагадаємо, що головний оборонний комітет Бундестагу під керуванням Марі-Агнес Штрак-Циммерман настійно рекомендував німецькому уряду негайно поставити Україні ракети дальньої дії Taurus. Штрак-Циммерман наголосила, що Україна має право завдавати ударів по об'єктах на території Російської Федерації.

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