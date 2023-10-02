Будет ли Украина использовать Taurus для ударов по России

Взрыв в Смоленске после атаки украинских дронов. Фото: российские Telegram-каналы

Немецкие крылатые ракеты Taurus даже при разрешении Германии наносить удары по территории России вряд ли будут использованы именно для этого. Скорее всего, они усилят давление ВСУ на одном из участков фронта в самой Украине.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Taurus – не по России

Петр Черник поддержал мнение о том, что, учитывая небольшое количество немецких ракет Taurus, которые Германия может передать Украине, даже разрешение немецкой стороны наносить ими удары непосредственно по территории РФ не подтолкнет Украину к такому шагу.

"У меня нет оптимизма относительно того, что эти ракеты будут полезны для нанесения ударов по самой России", — подчеркнул полковник ВСУ.

Как и где надо бить по врагу

"Если бить по России — то надо бить по-настоящему, большим количеством ракет. Если бы таких ударов, как произошел на Смоленском авиазаводе, было по 5-10 каждый день, тогда это принесло бы результат", — отметил эксперт.

А так Taurus'ы, скорее всего, будут использоваться на фронте для улучшения перемола российских оккупационных войск на каком-то конкретном направлении.

Напомним, что главный оборонный комитет Бундестага под управлением Мари-Агнесс Штрак-Циммерман настоятельно рекомендовал немецкому правительству немедленно поставить Украине ракеты дальнего действия Taurus. Штрак-Циммерман подчеркнула, что Украина имеет право наносить удары по объектам на территории Российской Федерации.