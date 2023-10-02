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Чи готова Україна до осінньої серії масових ракетних атак РФ

2 жовтня 2023 16:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи готова Україна до осінньої серії масових ракетних атак РФ
Система ППО Patriot, найпотужніша частина захисту українського неба. Фото: gagadget.com
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Україна і Захід готуються до можливих масових ракетних атак по енергетичній інфраструктурі України, поповнюючи арсенал систем ППО та ракет до них. Але проблемою залишаються величезні розміри України, усю територію поки що неможливо закрити протиповітряною обороною.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов наголосив, що західні партнери активно працюють над тим, аби забезпечити максимальний захист української території від ракетних атак країни-агресора.

"Саме тому в останніх пакетах військової допомоги Україна отримала від західних партнерів якраз системи ППО — як самі системи, так і ракети", — зауважив експерт.

Йдеться як про ракети малого, так і середнього та великого радіусу дій.

Головна проблема України

"Інше питання — це те, що територія України величезна. Зараз прикрити всю територію системи ППО не в змозі", — наголосив експерт.

Саме тому росіяни змінюють напрямки ударів, створюючи ілюзію постійної присутності засобів ураження в небі над Україною.

Що посилить українську оборону

Дмитро Снєгирьов підкреслив, що значно безпечніше в Україні стане тоді, коли Повітряні сили ЗСУ отримають літаки F-16.

"Ці літаки — основа систем ППО країн Заходу", — пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, що тільки у ніч з 20 на 21 вересня українська ППО лише над Києвом збила понад 20 російських повітряних цілей.

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