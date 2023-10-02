Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Готова ли Украина к осенней серии массовых ракетных атак РФ arrow

Готова ли Украина к осенней серии массовых ракетных атак РФ

2 октября 2023 16:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Готова ли Украина к осенней серии массовых ракетных атак РФ
Система ПВО Patriot, мощная часть защиты украинского неба. Фото: gagadget.com
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Украина и Запад готовятся к возможным массовым ракетным атакам по энергетической инфраструктуре Украины, пополняя арсенал систем ПВО и ракет к ним. Но проблемой остаются огромные размеры Украины, всю территорию пока невозможно закрыть противовоздушной обороной.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

С чем Украина подошла к октябрю

Дмитрий Снегирев подчеркнул, что западные партнеры активно работают над тем, чтобы обеспечить максимальную защиту украинской территории от ракетных атак страны-агрессора.

"Именно поэтому в последних пакетах военной помощи Украина получила от западных партнеров как раз системы ПВО — как сами системы, так и ракеты", — отметил эксперт.

Речь идет как о ракетах малого, так и о среднего и большого радиуса действий.

Главная проблема Украины

"Другой вопрос — это то, что территория Украины огромна. Сейчас прикрыть всю территорию системы ПВО не в состоянии", — подчеркнул эксперт.

Именно поэтому россияне меняют направления ударов — создавая иллюзию постоянного присутствия средств поражения над Украиной.

Что усилит украинскую оборону

Дмитрий Снегирев подчеркнул, что гораздо безопаснее в Украине станет тогда, когда Воздушные силы ВСУ получат самолеты F-16.

"Эти самолеты — основа систем ПВО стран Запада", — объяснил военный эксперт.

Напомним, что только в ночь с 20 на 21 сентября украинская ПВО только над Киевом сбила более 20 российских воздушных целей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз