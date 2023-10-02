Готова ли Украина к осенней серии массовых ракетных атак РФ

Система ПВО Patriot, мощная часть защиты украинского неба. Фото: gagadget.com

Украина и Запад готовятся к возможным массовым ракетным атакам по энергетической инфраструктуре Украины, пополняя арсенал систем ПВО и ракет к ним. Но проблемой остаются огромные размеры Украины, всю территорию пока невозможно закрыть противовоздушной обороной.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев подчеркнул, что западные партнеры активно работают над тем, чтобы обеспечить максимальную защиту украинской территории от ракетных атак страны-агрессора.

"Именно поэтому в последних пакетах военной помощи Украина получила от западных партнеров как раз системы ПВО — как сами системы, так и ракеты", — отметил эксперт.

Речь идет как о ракетах малого, так и о среднего и большого радиуса действий.

Главная проблема Украины

"Другой вопрос — это то, что территория Украины огромна. Сейчас прикрыть всю территорию системы ПВО не в состоянии", — подчеркнул эксперт.

Именно поэтому россияне меняют направления ударов — создавая иллюзию постоянного присутствия средств поражения над Украиной.

Что усилит украинскую оборону

Дмитрий Снегирев подчеркнул, что гораздо безопаснее в Украине станет тогда, когда Воздушные силы ВСУ получат самолеты F-16.

"Эти самолеты — основа систем ПВО стран Запада", — объяснил военный эксперт.

Напомним, что только в ночь с 20 на 21 сентября украинская ПВО только над Киевом сбила более 20 российских воздушных целей.