Готова ли Украина к осенней серии массовых ракетных атак РФ
Украина и Запад готовятся к возможным массовым ракетным атакам по энергетической инфраструктуре Украины, пополняя арсенал систем ПВО и ракет к ним. Но проблемой остаются огромные размеры Украины, всю территорию пока невозможно закрыть противовоздушной обороной.
Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
С чем Украина подошла к октябрю
Дмитрий Снегирев подчеркнул, что западные партнеры активно работают над тем, чтобы обеспечить максимальную защиту украинской территории от ракетных атак страны-агрессора.
"Именно поэтому в последних пакетах военной помощи Украина получила от западных партнеров как раз системы ПВО — как сами системы, так и ракеты", — отметил эксперт.
Речь идет как о ракетах малого, так и о среднего и большого радиуса действий.
Главная проблема Украины
"Другой вопрос — это то, что территория Украины огромна. Сейчас прикрыть всю территорию системы ПВО не в состоянии", — подчеркнул эксперт.
Именно поэтому россияне меняют направления ударов — создавая иллюзию постоянного присутствия средств поражения над Украиной.
Что усилит украинскую оборону
Дмитрий Снегирев подчеркнул, что гораздо безопаснее в Украине станет тогда, когда Воздушные силы ВСУ получат самолеты F-16.
"Эти самолеты — основа систем ПВО стран Запада", — объяснил военный эксперт.
Напомним, что только в ночь с 20 на 21 сентября украинская ПВО только над Киевом сбила более 20 российских воздушных целей.