Чи є новорічні атаки РФ спробою виснажити запаси української ППО: пояснення полковника ЗСУ

Наслідки удару по Бортничах. Фото: Дарницька райдержадміністрація

Версія про те, що росіяни активізацією ракетних атак на Новий рік намагаються виснажити запаси української ППО в надії, що Захід невдовзі перестане постачати ці боєприпаси ЗСУ, є не просто хибною. Це частина інформаційної спецоперації кремлівського режиму проти українського суспільства.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Петро Черник упевнений, що теза про можливі плани росіян щодо виснаження запасів української ППО у надії, що Захід невдовзі перестане постачати Україні ці боєприпаси, є частиною власне російської інформаційної спецоперації проти українського суспільства.

"Ця теза є хибною, її не варто всерйоз обговорювати у вітчизняному інформаційному просторі", — наголосив полковник ЗСУ.

Ракет на Заході вистачає

Він підкреслив, що Захід продовжить постачати Україні усю необхідну зброю у максимальних обсягах.

"Крім того, частину ракет зуміли інтегрувати у старі радянські пускові установки, які використовує Україна — зокрема, "Бук", — зазначив військовий експерт.

Петро Черник додав, що цих ракет, зокрема AIM-9 Sidewinder, які можна використовувати на "Буках", за усю історію було випущено понад 200 тисяч.

Тож запас ракет у західних партнерів достатній, і Україна так чи інакше отримає необхідну кількість для закриття неба від російських повітряних атак.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 січня, Росія завдала чергового ракетного удару по Києву. Внаслідок падіння уламків ракет зафіксовано влучання в цивільні об'єкти міста, серед яких багатоповерхівки та нежитлові забудови.