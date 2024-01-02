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Являются ли новогодние атаки РФ попыткой истощить запасы украинской ПВО: объяснение полковника ВСУ

2 января 2024 10:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Являются ли новогодние атаки РФ попыткой истощить запасы украинской ПВО: объяснение полковника ВСУ
Последствия удара по Бортничам. Фото: Дарницкая райгосадминистрация
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Версия о том, что россияне активизацией ракетных атак на Новый год пытаются истощить запасы украинской ПВО в надежде, что Запад вскоре перестанет поставлять эти боеприпасы ВСУ, не просто ошибочна. Это часть информационной спецоперации кремлевского режима против украинского общества.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Петр Черник уверен, что тезис о возможных планах россиян по истощению запасов украинской ПВО в надежде, что Запад вскоре перестанет поставлять Украине эти боеприпасы — часть собственно российской информационной спецоперации против украинского общества.

"Этот тезис ошибочен, его не стоит всерьез обсуждать в отечественном информационном пространстве", — подчеркнул полковник ВСУ.

Ракет на Западе хватает

Он подчеркнул, что Запад продолжит поставлять Украине все необходимое оружие в максимальном объеме.

"Кроме того, часть ракет сумели интегрировать в старые советские пусковые установки, которые использует Украина — в частности, "Бук", — отметил военный эксперт.

Петр Черник добавил, что этих ракет, в частности AIM-9 Sidewinder, которые можно использовать на "Буках", за всю историю было выпущено более 200 тысяч.

Так что запас ракет у западных партнеров достаточный, и Украина, так или иначе, получит необходимое количество для закрытия неба от российских воздушных атак.

Напомним, что сегодня, 2 января, Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву. В результате падения обломков ракет зафиксировано попадание в гражданские объекты города, среди которых многоэтажки и нежилые застройки.

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