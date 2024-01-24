Чи мають право цивільні не брати участі у війні та критикувати військових — відповідь ГУР

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Командир розвідгрупи ГУР з позивним "Саба" заявив, що людина має говорити та робити все, що не суперечить чинному законодавству, але тут йдеться про моральне право. Сидячи на дивані, критикувати військових, прикриваючись донатами — це стиль далеких від війни людей, які живуть в іншій реальності.

Про це "Саба" розповів у проєкті ЦПД та Костянтина і Влади Ліберових "Станція Краматорськ".

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"Все, що не суперечить чинному законодавству, людина має право робити, якщо ми говоримо про право. Однак є й інша сторона — чи має людина на це моральне право, сидячи на дивані", — каже військовий.

"Саба" розповів, що неодноразово чув від пересічних людей, що для них досить лише донату. Вони сидять на дивані, донатять і таким чином знімають з себе відповідальність та шукають виправдання, адже вони "допомагають армії фінансово".

"Я вважаю, що ніякі гроші не варті життя, абсолютно ніякі. І я можу сказати, що людина, яка не бере участь у війні і яка може оперувати тими словами і термінами, які вона десь почула і які близькі до її світогляду. А який може бути світогляд у людини, яка сидить на дивані? Це світогляд виправдання своїх дій та вчинків", — йдеться у повідомленні.

Він навів приклад чоловіка, який не хоче, чи можливо, боїться йти на війну, і шукає собі виправдання у всьому.

"Якщо, наприклад, чоловік сидить дома, значить він собі знайшов якісь виправдовування. От він собі створює світ виправдовувань. Він же ж не хоче казати собі, що "я — сцикун", боюся і звик отак. Він шукає якісь виправдовування своїй слабкості. Якщо такі люди критикують, то нехай, що змінять їхні слова?" — каже військовий.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ провели дослідження, яке свідчить, що українці стомилися від телемарафону. Критики наголошують, що програма засліплює людей і не описує труднощі, з якими стикається Україна, а це призводить до того, що громадяни, які живуть далеко від фронту, забувають про війну.