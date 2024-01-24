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Имеют ли право гражданские не участвовать в войне и критиковать военных — ответ ГУР

24 января 2024 15:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Имеют ли право гражданские не участвовать в войне и критиковать военных — ответ ГУР
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Командир разведгруппы ГУР с позывным "Саба" заявил, что человек должен говорить и делать все, что не противоречит действующему законодательству, но речь идет о моральном праве. Сидя на диване, критиковать военных, прикрываясь донатами — это стиль далеких от войны людей, живущих в другой реальности.

Об этом "Саба" рассказал в проекте ЦПД и Константина и Влады Либеровых "Станция Краматорск".

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Имеют ли право гражданские критиковать военных

"Все, что не противоречит действующему законодательству, человек имеет право делать, если мы говорим о праве. Однако есть и другая сторона — имеет ли человек на это моральное право, сидя на диване ", — говорит военный.

"Саба" рассказал, что неоднократно слышал от людей, что для них достаточно доната. Они сидят на диване, донатят и таким образом снимают с себя ответственность и ищут оправдание, ведь они помогают армии финансово.

"Я считаю, что никакие деньги не стоят жизни, абсолютно никакие. И я могу сказать, что человек, который не участвует в войне и может оперировать теми словами и терминами, которые он где-то услышал и которые близки его мировоззрению. А какое может быть мировоззрение у человека, сидящего на диване? Это мировоззрение оправдания своих действий и поступков", — говорится в сообщении.

Он привел пример мужчины, который не хочет или, может быть, боится идти на войну, и ищет себе оправдание во всем.

"Если, например, мужчина сидит дома, значит он себе нашел какие-то оправдания. Вот он себе создает мир оправданий. Он же не хочет говорить себе, что "я — сцыкун", боюсь и привык так. Он ищет какие-то оправдания своей слабости. Если такие люди критикуют, то пусть, что изменят их слова?" — говорит военный.

Напомним, недавно СМИ провели исследование, свидетельствующее, что украинцы устали от телемарафона. Критики отмечают, что программа ослепляет людей и не описывает трудности, с которыми сталкивается Украина, а это приводит к тому, что живущие вдали от фронта граждане забывают о войне.

украинцы
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помощь
война в Украине
волонтерство
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