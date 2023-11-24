Чи може ФОП служити в ЗСУ та займатися підприємницькою діяльністю одночасно

Українські військові на фронті. Фото: depositphotos.com

З початку повномасштабної війни в Україні велика кількість фізичних осіб-підприємців долучилася до захисту Батьківщини від окупанта. Та й зараз такі громадяни продовжують вступати до лав ЗСУ. Окрім цього, є ще й ветерани, які бажають розпочати власну справу, щоб мати змогу забезпечувати свої родини. Тож, питання, пов'язані з наявністю або відкриттям ФОП для таких осіб, надважливі.

Фахівці Українського ветеранського фонду на офіційній сторінці у Facebook дали роз'яснення, чи можуть військовослужбовці або ветерани займатися власною справою під час військової служби.

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Так, спеціалісти наголосили, що у ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу", який мав би регулювати це питання, немає прямої заборони вести підприємницьку діяльність військовослужбовцям.

При цьому, якщо військові не займаються підприємництвом у період мобілізації, то таким ФОП не нараховують податки та збори. Це врегульовано п. 25 підрозділом 10 р. ХХ Податкового кодексу України. Звільнення стосується всіх ФОП й осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, і діє весь період їх військової служби та не залежить від наявності найманих працівників, форми оподаткування, а також групи й ставки єдиного податку

Однак це стосується не всіх. Заборонено займатись сумісною діяльністю, незалежно від того, чи вони були призвані, чи підписали контракт, військовим, які є посадовими особами ЗСУ або іншого військового формування.

Військові посадові особи — це військовослужбовці, які обіймають штатні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або які спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків згідно із законодавством.

Отже, підприємницька діяльність:

заборонена для військових посад ЗСУ, наприклад, командиру роти чи його заступникам;

для військових посад ЗСУ, наприклад, командиру роти чи його заступникам; дозволена для всіх, хто не є військовими посадовими особами ЗСУ.

Отже, мобілізовані ФОП можуть у вільний від служби час займатися підприємницькою діяльність, якщо не є військовими посадовими особами.

Важливо: переліку таких посад у законі не наводиться, що потенційно може привести до зловживання контролюючими органами.

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