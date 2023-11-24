Может ли ФЛП служить в ВСУ и заниматься предпринимательской деятельностью одновременно

Украинские военные на фронте. Фото: depositphotos.com

С начала полномасштабной войны в Украине большое количество физических лиц-предпринимателей стали на защиту Родины от оккупанта. Да и сейчас такие граждане продолжают вступать в ряды ВСУ. Кроме того, есть еще и ветераны, желающие начать собственное дело, чтобы иметь возможность обеспечивать свои семьи. Следовательно, вопросы связанные с наличием или открытием ФЛП для таких лиц очень важны.

Специалисты Украинского ветеранского фонда на официальной странице в Facebook дали разъяснение, могут ли военнослужащие или ветераны заниматься своим делом во время военной службы.

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Так, специалисты подчеркнули, что в ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", который должен регулировать этот вопрос, нет прямого запрета вести предпринимательскую деятельность военнослужащим.

При этом если военные не занимаются предпринимательством в период мобилизации, то таким ФЛП не начисляют налоги и сборы. Это урегулировано п. 25 подразделом 10 г. ХХ Налогового кодекса Украины. Увольнение касается всех ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и действует весь период их военной службы и не зависит от наличия наемных работников, формы налогообложения, а также группы и ставки единого налога

Однако это касается не всех. Запрещено заниматься совместной деятельностью, независимо от того, были ли они призваны или подписали контракт, военным, являющимся должностными лицами ВСУ или иного военного формирования.

Военные должностные лица — это военнослужащие, занимающие штатные должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей или специально уполномоченные на выполнение таких обязанностей согласно законодательству.

Итак, предпринимательская деятельность:

запрещена для военных должностей ВСУ, например, командиру роты или его заместителям;

для военных должностей ВСУ, например, командиру роты или его заместителям; разрешена для всех, кто не является военными должностными лицами ВСУ.

Следовательно, мобилизованные ФЛП могут в свободное от службы время заниматься предпринимательской деятельностью, если не являются военными должностными лицами.

Важно: перечень таких должностей в законе не приводится, что потенциально может привести к злоупотреблению контролирующими органами.

Раньше мы писали, какие особенности мобилизации ФЛП и что следует знать украинским предпринимателям.

Напомним, мы сообщали, смогут ли ФЛП получить бронь от мобилизации.

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