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Чи може військовий ЗСУ звільнитися зі служби, якщо дружина має інвалідність

1 листопада 2023 22:20
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Війна в Україні — чи може військовий звільнитися, якщо дружина має інвалідність
Звільнення військового через інвалідність дружини. Колаж: Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

З 24 лютого 2022 року в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Захисники та захисниці героїчно відбивають атаки росіян та захищають українців у тилу. Водночас військовослужбовці навіть під час війни мають право звільнитися зі служби, перелік підстав для цього передбачено українським законодавством. 

Чи може військовий, який має дружину з інвалідністю, залишити військову службу, пояснив адвокат Андрій Межирицький.

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Усі важливі питання щодо звільнення з військової служби зафіксовані в ЗУ "Про військовий обов’язок та військову службу".

Чи може звільнитися військовий, чия дружина має інвалідність

Так, у аб. 5 підпункту "г" п. 2 ч. 4 ст. 26 вищезгаданого нормативно-правового акту вказано, що інвалідність дружини є підставою для звільнення зі служби.

Це стосується військовослужбовців:

  • які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;
  • які проходять військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.

Водночас у документі не конкретизована група інвалідності, відтак — це стосується будь-якого варіанту.

"Отже, для звільнення з військової служби достатньо самого факту інвалідності будь-якої групи у дружини. Жодні додаткові умови законом не передбачені", — зазначив Межирицький.

 

Як отримати звільнення з військової служби у зв’язку з інвалідністю дружини — інструкція
Військовослужбовець подає рапорт на звільнення. Фото: РРТЦК та СП

Як отримати звільнення з військової служби у зв’язку з інвалідністю дружини — інструкція

При наявності бажання звільнитись з військової служби потрібно подати рапорт на ім'я керівника військової частини з додаванням копій (бажано нотаріально засвідчених) наступних документів:

  • свій паспорт та ідентифікаційній код;
  • паспорт та ідентифікаційний код дружини;
  • свідоцтво про одруження;
  • документ про інвалідність дружини (пенсійне посвідчення або інший документ, в якому зазначено групу та причину інвалідності). Якщо є декілька таких документів, можна долучити їх усі.

В залежності від обставин рапорт можна направити поштою з описом вкладення.

Рапорт почергово передається наверх по ланцюгу командування до особи, яка уповноважена на прийняття остаточного наказу про звільнення.

Видається наказ про звільнення із ЗСУ. Хто саме приймає остаточний наказ про звільнення — залежить від вашого військового звання. Наприклад, по бійцям зі званням нижче майстер-сержанта остаточне рішення приймає командир бригади. 

Далі військового розраховують і виключають зі списків особового складу в/ч.

У 5-денний строк після звільнення потрібно прибути до ТЦК та СП за місцем проживання для постановки на військовий облік.

Раніше ми повідомляли, як військовому звільнитися зі служби через стан здоров'я під час війни. 

Нагадаємо, ми писали, чи може військовий достроково розірвати контракт із ЗСУ під час війни.

Також ми розповідали, які обставини дозволяють військовим звільнитися зі строкової військової служби. 

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