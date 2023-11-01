Война в Украине — может ли военный уволиться, если жена имеет инвалидность

Может ли военный ВСУ уволиться со службы, если жена имеет инвалидность
С 24 февраля 2022 года в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Защитники и защитницы героически отражают атаки россиян и защищают украинцев в тылу. В то же время, военнослужащие даже во время войны имеют право уволиться со службы, перечень оснований для этого предусмотрен украинским законодательством.
Может ли военный, имеющий жену с инвалидностью, покинуть военную службу, объяснил адвокат Андрей Межирицкий.
Какими правовыми нормами регулируется вопрос увольнения военного
Все важные вопросы по увольнению с военной службы зафиксированы в ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".
Может ли уволиться военный, чья жена имеет инвалидность
Так, в аб. 5 подпункта "г" п. 2 ч. 4 ст. 26 вышеупомянутого нормативно-правового акта указано, что инвалидность супруги является основанием для увольнения со службы.
Это касается военнослужащих:
- проходящих военную службу по призыву во время мобилизации на особый период;
- которые проходят военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.
В то же время в документе не конкретизирована группа инвалидности, поэтому это касается любого варианта.
"Итак, для увольнения с военной службы достаточно самого факта инвалидности любой группы у жены. Никакие дополнительные условия законом не предусмотрены", — отметил Межирицкий.
Как получить увольнение с военной службы в связи с инвалидностью жены — инструкция
При наличии желания уволиться с воинской службы нужно подать рапорт на имя руководителя воинской части с добавлением копий (желательно нотариально удостоверенных) следующих документов:
- свой паспорт и идентификационный код;
- паспорт и идентификационный код супруги;
- свидетельство о браке;
- документ об инвалидности жены (пенсионное удостоверение или другой документ, в котором указана группа и причина инвалидности). Если есть несколько документов, можно присоединить их все.
В зависимости от обстоятельств, рапорт можно направить по почте с описанием вложения.
Рапорт поочередно передается наверх по цепи командования к лицу, уполномоченному на принятие окончательного приказа об увольнении.
Выдается приказ об увольнении из ВСУ. Кто принимает окончательный приказ об увольнении — зависит от вашего военного звания. К примеру, по бойцам со званием ниже мастер-сержанта окончательное решение принимает командир бригады.
Далее военного рассчитывают и исключают из списков личного состава в/ч.
В 5-дневный срок после увольнения следует прибыть в ТЦК и СП по месту жительства для постановки на военный учет.
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