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Может ли военный ВСУ уволиться со службы, если жена имеет инвалидность

1 ноября 2023 22:20
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Война в Украине — может ли военный уволиться, если жена имеет инвалидность
Увольнение военного из-за инвалидности жены. Коллаж: Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

С 24 февраля 2022 года в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Защитники и защитницы героически отражают атаки россиян и защищают украинцев в тылу. В то же время, военнослужащие даже во время войны имеют право уволиться со службы, перечень оснований для этого предусмотрен украинским законодательством.

Может ли военный, имеющий жену с инвалидностью, покинуть военную службу, объяснил адвокат Андрей Межирицкий.

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Все важные вопросы по увольнению с военной службы зафиксированы в ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".

Может ли уволиться военный, чья жена имеет инвалидность

Так, в аб. 5 подпункта "г" п. 2 ч. 4 ст. 26 вышеупомянутого нормативно-правового акта указано, что инвалидность супруги является основанием для увольнения со службы.

Это касается военнослужащих:

  • проходящих военную службу по призыву во время мобилизации на особый период;
  • которые проходят военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

В то же время в документе не конкретизирована группа инвалидности, поэтому это касается любого варианта.

"Итак, для увольнения с военной службы достаточно самого факта инвалидности любой группы у жены. Никакие дополнительные условия законом не предусмотрены", — отметил Межирицкий.

 

Как получить увольнение с военной службы в связи с инвалидностью жены — инструкция
Военнослужащий подает рапорт на увольнение. Фото: РРТЦК и СП

Как получить увольнение с военной службы в связи с инвалидностью жены — инструкция

При наличии желания уволиться с воинской службы нужно подать рапорт на имя руководителя воинской части с добавлением копий (желательно нотариально удостоверенных) следующих документов:

  • свой паспорт и идентификационный код;
  • паспорт и идентификационный код супруги;
  • свидетельство о браке;
  • документ об инвалидности жены (пенсионное удостоверение или другой документ, в котором указана группа и причина инвалидности). Если есть несколько документов, можно присоединить их все.

В зависимости от обстоятельств, рапорт можно направить по почте с описанием вложения.

Рапорт поочередно передается наверх по цепи командования к лицу, уполномоченному на принятие окончательного приказа об увольнении.

Выдается приказ об увольнении из ВСУ. Кто принимает окончательный приказ об увольнении — зависит от вашего военного звания. К примеру, по бойцам со званием ниже мастер-сержанта окончательное решение принимает командир бригады.

Далее военного рассчитывают и исключают из списков личного состава в/ч.

В 5-дневный срок после увольнения следует прибыть в ТЦК и СП по месту жительства для постановки на военный учет.

Ранее мы сообщали, как военному уволиться со службы из-за состояния здоровья во время войны.

Напомним, мы писали, может ли военный досрочно расторгнуть контракт с ВСУ во время войны.

Также мы рассказывали, какие обстоятельства позволяют военным освободиться от срочной военной службы.

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