Война в Украине — может ли военный уволиться, если жена имеет инвалидность

Увольнение военного из-за инвалидности жены. Коллаж: Новини.LIVE

С 24 февраля 2022 года в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Защитники и защитницы героически отражают атаки россиян и защищают украинцев в тылу. В то же время, военнослужащие даже во время войны имеют право уволиться со службы, перечень оснований для этого предусмотрен украинским законодательством.

Может ли военный, имеющий жену с инвалидностью, покинуть военную службу, объяснил адвокат Андрей Межирицкий.

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Все важные вопросы по увольнению с военной службы зафиксированы в ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".

Может ли уволиться военный, чья жена имеет инвалидность

Так, в аб. 5 подпункта "г" п. 2 ч. 4 ст. 26 вышеупомянутого нормативно-правового акта указано, что инвалидность супруги является основанием для увольнения со службы.

Это касается военнослужащих:

проходящих военную службу по призыву во время мобилизации на особый период;

которые проходят военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

В то же время в документе не конкретизирована группа инвалидности, поэтому это касается любого варианта.

"Итак, для увольнения с военной службы достаточно самого факта инвалидности любой группы у жены. Никакие дополнительные условия законом не предусмотрены", — отметил Межирицкий.

Военнослужащий подает рапорт на увольнение. Фото: РРТЦК и СП

Как получить увольнение с военной службы в связи с инвалидностью жены — инструкция

При наличии желания уволиться с воинской службы нужно подать рапорт на имя руководителя воинской части с добавлением копий (желательно нотариально удостоверенных) следующих документов:

свой паспорт и идентификационный код;

паспорт и идентификационный код супруги;

свидетельство о браке;

документ об инвалидности жены (пенсионное удостоверение или другой документ, в котором указана группа и причина инвалидности). Если есть несколько документов, можно присоединить их все.

В зависимости от обстоятельств, рапорт можно направить по почте с описанием вложения.

Рапорт поочередно передается наверх по цепи командования к лицу, уполномоченному на принятие окончательного приказа об увольнении.

Выдается приказ об увольнении из ВСУ. Кто принимает окончательный приказ об увольнении — зависит от вашего военного звания. К примеру, по бойцам со званием ниже мастер-сержанта окончательное решение принимает командир бригады.

Далее военного рассчитывают и исключают из списков личного состава в/ч.

В 5-дневный срок после увольнения следует прибыть в ТЦК и СП по месту жительства для постановки на военный учет.

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