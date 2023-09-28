Чи можна використовувати AMRAAM на українських літаках: пояснення експерта

Керована ракета класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM. Фото: Military.com

Американські керовані ракети AMRAAM можна використовувати на українських літаках МіГ-29. Але в такому випадку їхня ефективність буде низькою, тому для успішної роботи цими ракетами потрібні американські ж літаки F-16.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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За словами Петра Черника, в теорії американські керовані ракети AIM-120 AMRAAM можуть запускатися не тільки з літаків F-16, а і з вітчизняних зразків авіаційної техніки.

Такими літаками можуть стати винищувачі четвертого покоління МіГ-29.

Ефективність використання американських ракет

Але, підкреслив полковник ЗСУ, у такому випадку постає питання ефективності використання цієї сучасної американської зброї.

"Уявіть собі, що на якийсь радянський автомобіль, скажімо, "Волгу", встановили двигун від Mercedes. Теоретично це може бути, але ці німецькі двигуни не будуть працювати так, як вони працюють у рідних автомобілях, які з самого початку створені саме під такі мотори", — пояснив Петро Черник.

У форматі використання на українських літаках американські керовані ракети AMRAAM не зможуть розкрити усі свої можливості — тож рівень ефективності цієї зброї буде дуже низький.

Саме тому, резюмував експерт, Силам оборони України і потрібні літаки F-16, аби уповні використати усю потужність західних зразків озброєння, зокрема, ракет AMRAAM.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Пентагон оголосив про свій намір придбати у Raytheon ракети типу "повітря-повітря" середнього радіуса дії AMRAAM для українських Збройних сил. Контракт із компанією, що базується в Аризоні, має бути завершений до кінця листопада 2024 року.