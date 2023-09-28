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Можно ли использовать AMRAAM на украинских самолетах: объяснение эксперта

28 сентября 2023 05:49
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Можно ли использовать AMRAAM на украинских самолетах: объяснение эксперта
Управляемая ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM. Фото: Military.com
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Американские управляемые ракеты AMRAAM можно использовать на украинских самолетах МиГ-29. Но в таком случае их эффективность будет низкой, поэтому для успешной работы этими ракетами нужны американские самолеты F-16.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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По словам Петра Черника, в теории американские управляемые ракеты AIM-120 AMRAAM могут запускаться не только с самолетов F-16, но и с отечественных образцов авиационной техники.

Такими самолетами могут стать истребители четвертого поколения МиГ-29.

Эффективность использования американских ракет

Но, подчеркнул полковник ВСУ, в таком случае возникает вопрос эффективности использования этого современного американского оружия.

"Представьте себе, что на какой-нибудь советский автомобиль, скажем, "Волгу", установили двигатель от Mercedes. Теоретически это может быть, но эти немецкие двигатели не будут работать так, как они работают в родных автомобилях, которые изначально созданы именно под такие моторы", — объяснил Петр Черник.

В формате использования на украинских самолетах американские управляемые ракеты AMRAAM не смогут раскрыть все свои возможности — уровень эффективности этого оружия будет очень низкий.

Именно поэтому, резюмировал эксперт, Силам обороны Украины и нужны самолеты F-16, чтобы полностью использовать всю мощность западных образцов вооружения, в частности ракет AMRAAM.

Напомним, в сентябре стало известно, что Пентагон объявил о своем намерении приобрести у Raytheon ракеты типа "воздух-воздух" среднего радиуса действия AMRAAM для украинских вооруженных сил. Контракт с компанией, базирующейся в Аризоне, должен быть завершен до конца ноября 2024 года.

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