Чи можуть оголосити в розшук військовозобов'язаного, якщо він законно виїхав за кордон

Перевірка документів на кордоні. Фото: УНІАН

В Україні триває мобілізація військовозобов'язаних. Деякі категорії з них мають право на законний перетин кордону України, проте це не виключає отримання повісток від ТЦК.

На сайті юридичної допомоги Юристи.ua запитали, чи можуть військовозобов'язаного оголосити в розшук, якщо він за кордоном.

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28-річний чоловік розповів, що рік тому пройшов медичну комісію та отримав військовий квиток про придатність до служби. Після цього він виїхав за кордон на законній підставі, але за місцем проживання приходили повістки, в руки він їх не отримував.

"На місці моєї прописки проживають родичі і до них зараз приїжджають представники ТЦК та погрожують відкриттям кримінальної справи на мене та подачі мене в розшук", — уточнив він.

Чоловіка цікавить, чи можлива взагалі така процедура, враховуючи всі обставини, та чи потрібно на це реагувати.

Юрист В'ячеслав Антоненко відповів, що у випадку легального перетину кордону чоловіком йому немає про що хвилюватися.

"Що стосується відкриття кримінального провадження, то, на секундочку, працівники ТЦК таких повноважень не мають, і взагалі будь-які підстави для цього відсутні", — зазначив він.

Адвокат пояснив, що єдиноправильним та належним викликом особи до територіального центру комплектування та соціальної підтримки є лише повістка, вручена особисто особі під підпис.

За його словами, дзвінки телефоном з вимогою щодо явки — це не більше, ніж психологічний тиск на особу. Те ж саме стосується приїзду додому, залишення повісток під дверима, у поштових скриньках і т.д.

Антоненко наголосив, що для притягнення особи до кримінальної відповідальності необхідно, аби повістка була вручена особисто в руки, а особа не з'явилася у ТЦК.

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Крім того, представник Полтавського ТЦК Роман Істомін прокоментував питання про кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації. Він зазначив, що наразі суди часто виносять умовні вироки строком від одного до двох років, особливо якщо обвинувачені на засіданні висловлюють каяття.