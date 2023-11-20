Могут объявить в розыск военнообязанного, если он законно уехал за границу

Проверка документов на границе. Фото: УНИАН

В Украине идет мобилизация военнообязанных. Некоторые категории имеют право на законное пересечение границы Украины, однако это не исключает получения повесток от ТЦК.

На сайте юридической помощи Юристы.ua спросили, могут ли военнообязанного объявить в розыск, если он за границей.

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Объявление в розыск военнообязанных

28-летний мужчина рассказал, что год назад прошел медицинскую комиссию и получил военный билет о пригодности к службе. После этого он уехал за границу на законном основании, но по месту жительства приходили повестки, в руки он их не получал.

"На месте моей прописки проживают родственники и к ним сейчас приезжают представители ТЦК и угрожают возбуждением уголовного дела против меня и подачи меня в розыск", — уточнил он.

Мужчину интересует, возможна ли вообще такая процедура, учитывая все обстоятельства, и нужно ли на это реагировать.

Юрист Вячеслав Антоненко ответил, что в случае легального пересечения границы мужчиной ему не о чем волноваться.

"Что касается открытия уголовного производства, то на секундочку работники ТЦК таких полномочий не имеют, и вообще какие-либо основания для этого отсутствуют", — отметил он.

Адвокат пояснил, что единственно правильным и надлежащим вызовом лица в территориальный центр комплектования и социальной поддержки является только повестка, врученная лично под подпись.

По его словам, звонки по телефону с требованием относительно явки — это не больше, чем психологическое давление на человека. То же касается приезда домой, оставление повесток под дверью, в почтовых ящиках и тд.

Антоненко подчеркнул, что для привлечения лица к уголовной ответственности необходимо, чтобы повестка была вручена лично в руки, а лицо не явилось в ТЦК.

Ранее мы писали, чтобы избежать призыва в ВСУ, уклоняющиеся прибегают к разным способам. Одно из самых распространенных – вступление в ВУЗ.

Кроме того, представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин прокомментировал вопрос об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Он отметил, что суды часто выносят условные приговоры сроком от одного до двух лет, особенно если обвиняемые на заседании выражают раскаяние.