Чи перестали росіяни підтримувати свою піхоту в районі Авдіївки артилерією

Система ТОС-1А "Солнцепьок" аналогічна тим, які помічені в районі Авдіївки. Фото: росЗМІ

Інформація Інституту вивчення війни про те, що російські окупанти під Авдіївкою вдалися до "м’ясних штурмів" без вогневої підтримки артилерії, не відповідає дійсності. Росіяни активно використовують артилерійські війська під час наступу, особливо на флангах навколо Авдіївки.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

Інформація ISW не відповідає дійсності

Дмитро Снєгирьов розкритикував повідомлення Інституту вивчення війни (ISW) про "м’ясні штурми" росіян в районі Авдіївки, заявивши, що ця "інформаційна помийка" уже неодноразово була спіймана на проросійських наративах тільки за час Авдіївської операції. До того ж у ISW були випадки, коли вони дуже швидко міняли свою точку зору на ті чи інші події на фронті.

"Тож варто сказати, що інформація про "м’ясні штурми" без використання артилерії не відповідає дійсності", — підкреслив експерт.

Російська артилерія працює

"Російська артилерія інтенсивно здійснює вогневу підтримку піхотних підрозділів окупаційних військ", — наголосив Снєгирьров.

Особливо активною є робота російської артилерії на флангах навколо Авдіївки, де були помічені навіть такі зразки важких вогневих систем, як ТОС-1А "Солнцепьок".

Нагадаємо, Інститут вивчення війни написав, що армія РФ готується до проведення "м’ясних штурмів" поблизу Авдіївки. Для цього росіяни використовують десантно-штурмові підрозділи "Шторм-Z", які складаються переважно з полонених новобранців у дуже виснажених фронтових атаках під керівництвом піхоти.