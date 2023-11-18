Перестали ли россияне поддерживать свою пехоту в районе Авдеевки артиллерией

Система ТОС-1А "Солнцепек" аналогична тем, которые замечены в районе Авдеевки. Фото: росСМИ

Информация Института изучения войны о том, что российские оккупанты под Авдеевкой прибегли к "мясным штурмам" без огневой поддержки артиллерии, не соответствует действительности. Россияне активно используют артиллерийские войска при наступлении, особенно на флангах вокруг Авдеевки.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Информация ISW не соответствует действительности

Дмитрий Снегирев раскритиковал сообщение Института изучения войны (ISW) о "мясных штурмах" россиян в районе Авдеевки, заявив, что эта "информационная помойка" уже неоднократно была поймана на пророссийских нарративах только за время Авдеевской операции. К тому же у ISW были случаи, когда они очень быстро меняли свою точку зрения на те или иные события на фронте.

"Поэтому следует сказать, что информация о "мясных штурмах" без использования артиллерии не соответствует действительности", — подчеркнул эксперт.

Российская артиллерия работает

"Российская артиллерия интенсивно осуществляет огневую поддержку пехотных подразделений оккупационных войск", — подчеркнул Снегирьров.

Особенно активна работа российской артиллерии на флангах вокруг Авдеевки, где были замечены даже такие образцы тяжелых огневых систем, как ТОС-1А "Солнцепек".

Напомним, Институт изучения войны написал, что армия РФ готовится к проведению "мясных штурмов" вблизи Авдеевки. Для этого россияне используют десантно-штурмовые подразделения Шторм-Z, которые состоят преимущественно из пленных новобранцев в очень истощенных фронтовых атаках под руководством пехоты.