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Чи потрібна була Росії війна ХАМАСу з Ізраїлем: чого прагне Кремль

9 жовтня 2023 17:11
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи потрібна була Росії війна ХАМАСу з Ізраїлем: чого прагне Кремль
Ізраїльські силовики біля міста Сдерот, яке постраждало внаслідок атаки ХАМАСу. Фото: Reuters/ Ronen Zvulun
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Війна на території Ізраїлю потрібна перш за все Росії. Таким чином Кремль сподівається відволікти увагу світової демократичної спільноти від України – і врятувати свою невдалу військову кампанію проти нашої держави.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Навіщо Кремлю війна в Ізраїлі

"Найвигіднішою ця війна є для Росії", — підкреслив Петро Черник.

Він пояснив, про що йдеться. Росія не може перемогти Україну на полі бою, більш того, за тих темпів винищення окупаційних військ, які є зараз у виконанні ЗСУ, російської армії вистачить роки на три, не більше.

"Тому Росія думає, як їй завершити, точніше, заморозити війну в Україні і вийти з неї з найменшими втратами", — зазначив полковник ЗСУ.

Геополітичні плани Росії

Саме для цього вона і створює різні осередки військово-політичної нестабільності у інших регіонах планети.

Ситуація у Ізраїлі саме є таким осередком, який буде відволікати увагу світу від російсько-української війни.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу музичного фестивалю Supernova біля кордону із Сектором Гази загинуло 260 людей. Наразі у мережі показали кадри з місця трагедія.

Також ми повідомляли, що бойовики ХАМАС нещадно обстрілювали Тель-Авів. Вони також атакували довколишні райони міста. За попередньою інформацією, є влучання.

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