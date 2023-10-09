Нужна ли была России война ХАМАСа с Израилем: к чему стремится Кремль

Израильские силовики возле города Сдерот, пострадавшего в результате атаки ХАМАСа. Фото: Reuters/ Ronen Zvulun

Война на территории Израиля нужна, прежде всего, России. Таким образом, Кремль надеется отвлечь внимание мирового демократического сообщества от Украины – и спасти свою неудачную военную кампанию против нашего государства.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

Читайте также:

Зачем Кремлю война в Израиле

"Самой выгодной эта война для России", — подчеркнул Петр Черник.

Он объяснил, о чем идет речь. Россия не может победить Украину на поле боя, более того, при тех темпах истребления оккупационных войск, которые сейчас находятся в исполнении ВСУ, российской армии хватит года на три, не больше.

"Поэтому Россия думает, как ей завершить, вернее, заморозить войну в Украине и выйти из нее с наименьшими потерями", — отметил полковник ВСУ.

Геополитические планы России

Именно для этого она и создает разные очаги военно-политической нестабильности в других регионах планеты.

Ситуация в Израиле именно такой очаг, который будет отвлекать внимание мира от российско-украинской войны.

Напомним, что в результате обстрела музыкального фестиваля Supernova у границы с Сектором Газы погибли 260 человек. В сети показали кадры с места трагедия.

Также мы сообщали, что боевики ХАМАС беспощадно обстреливали Тель-Авив. Они также атаковали близлежащие районы города. По предварительной информации, есть попадания.