Медичні препарати в аптеках - чи законно продають іноземні ліки в Україні

Продаж медичних препаратів в аптеці. Фото: УНІАН

Розкрадання гуманітарки — одна з проблем, яка з'явилася в Україні на фоні російсько-української війни. Але якщо магазини потрапляли в гучні скандали, то мережі аптек — ні. Однак люди стали помічати, що в аптеках продають іноземні ліки без жодного українського перекладу ні на упаковці, ні в інструкції.

Чи означає це, що ці медичні препарати не були виготовлені для продажу на українському ринку, і чи може на аптечних вітринах з'явитися гуманітарка для українських військових — розбиралося Новини.LIVE.

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Під час повномасштабної війни у сфері ввезення в Україну іноземних лікарських засобів відбулася реформа. Насамперед з полиць почали зникати європейські препарати, до виготовлення яких залучалися підприємства, розташовані в Росії. Окрім того, уряд заборонив ввезення препаратів з країн, які вважають Україну країною-агресором.

Черга до аптеки в Києві. Фото: Новини.LIVE

Водночас аптеки продають досить широку лінійку іноземних медичних препаратів. І, купуючи деякі ліки, можна помітити, що на упаковці та в інструкції немає жодного українського слова.

"Мовою маркування лікарських засобів, інструкцій про їх застосування є державна мова, якщо інше не передбачено законом", — сказала Новини.LIVE юристка Надія Шуляк.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я, наразі відсутність українського перекладу — це законно, адже під час воєнного стану уряд змінив деякі правила ввезення препаратів.

Рішення Кабміну про ввезення іноземних препаратів. Фото: Скриншот

Протягом періоду дії воєнного стану та протягом шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану на митну територію України дозволено ввозити зареєстровані лікарські засоби в іноземній упаковці, навіть якщо вони були виготовлені для потреб ринків інших країн.

Гуманітарка в аптеках

Як повідомили Новини.LIVE в мережі аптек АНЦ, для того щоб продавати іноземні медичні препарати, лікарський засіб має містити висновок про якість, виданий Державною службою з лікарських засобів і контролю за наркотиками.

"В наших аптеках гуманітарку не продають. Покупець легко може це перевірити, якщо запросить в аптеки висновок про якість ввезеного лікарського засобу в Україну", — сказав нам Директор департаменту ліцензування та експертизи АНЦ Віталій Клименко.

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