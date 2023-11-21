Медицинские препараты в аптеках - законно ли продают иностранные лекарства в Украине.

Продажа лекарственных препаратов в аптеке. Фото: УНИАН

Хищение гуманитарки — одна из проблем, возникших в Украине на фоне российско-украинской войны. Но если магазины попадали в громкие скандалы, то сети аптек нет. Однако люди стали замечать, что в аптеках продают иностранные лекарства без украинского перевода ни на упаковке, ни в инструкции.

Значит ли это, что эти медицинские препараты не были произведены для продажи на украинском рынке, и может ли на аптечных витринах появиться гуманитарка для украинских военных, разбиралось Новини.LIVE.

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Иностранные медицинские препараты в Украине

В ходе полномасштабной войны в сфере ввоза в Украину иностранных лекарственных средств состоялась реформа. Прежде всего, с полок начали исчезать европейские препараты, к изготовлению которых привлекались предприятия, расположенные в России. Кроме того, правительство запретило ввоз препаратов из стран, которые считают Украину страной-агрессором.

Очередь в аптеку в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Вместе с тем аптеки продают достаточно широкую линейку иностранных медицинских препаратов. И, покупая некоторые лекарства, можно заметить, что на упаковке и в инструкции нет ни одного украинского слова.

"Языком маркировки лекарственных средств, инструкций об их применении является государственный язык, если иное не предусмотрено законом", — сказала Новини.LIVE юрист Надежда Шуляк.

Согласно данным Министерства здравоохранения, отсутствие украинского перевода — это законно, ведь во время военного положения правительство изменило некоторые правила ввоза препаратов.

Решение Кабмина о ввозе иностранных препаратов. Фото: Скриншот

В период действия военного положения и в течение шести месяцев со дня прекращения или отмены военного положения на таможенную территорию Украины разрешено ввозить зарегистрированные лекарственные средства в иностранной упаковке, даже если они были изготовлены для нужд рынков других стран.

Гуманитарка в аптеках

Как сообщили Новини.LIVE в сети аптек АНЦ, для того чтобы продавать иностранные медицинские препараты, лекарственное средство должно содержать заключение о качестве, выданном Государственной службой по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

"В наших аптеках гуманитарку не продают. Покупатель легко может это проверить, если запросит у аптеки заключение о качестве ввезенного лекарственного средства в Украину", — сказал Директор департамента лицензирования и экспертизы АНЦ Виталий Клименко.

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