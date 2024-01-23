Які умови дає Ізраїль для українських біженців

Українські біженці в Ізраїлі Фото: google.com

Хоча Ізраїль офіційно не приймав українських біженців як поняття, держава давала певні пільги людям, які в'їхали після 24 лютого 2022 року і там легально залишилися — а таких було багато. Але які умови дає українцям єврейська держава зараз, під час своєї власної війни?

Про це розповів ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер.

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Українські біженці в Ізраїлі

На сьогодні немає точних даних, скільки українських біженців перебуває в Ізраїлі. Тут необхідно уточнити, що офіційного статусу "біженець" немає ні в кого. Але фактично Ізраїль визнає цих людей такими.

Йдеться про громадян України, які в'їхали до Ізраїлю після 24 лютого 2022 року, та тих, хто легально перебував на території єврейської держави.

Щодо всіх цих людей було прийнято, так званий, "колективний захист від депортації".

Я нагадаю, що до початку повномасштабного вторгнення між Ізраїлем та Україною діяв полегшений візовий режим. Українець, який в'їжджає до Ізраїлю, отримував "туристичну візу" прямо на прикордонному контролі в аеропорту і міг легально перебувати в країні до 90 днів поспіль.

Зона прибуття в аеропорту Ізраїлю. Фото: google.com

Після початку вторгнення та появи в країні таких "біженців" (беру слово в лапки через відсутність офіційного статусу) постало питання, що буде з цими людьми.

Але тоді уряд оголосив, що всі вони можуть перебувати в країні стільки, скільки потрібно. Просто їхній "туристичний статус" продовжуватиметься. Так воно й було майже два роки. Приблизно один раз на місяць МВС випускало відповідне розпорядження, що статус продовжено ще на місяць.

Для допомоги українцям було відкрито спеціальний центр "Цав ха-шаа", який займався різними гуманітарними питаннями. Дітей було дозволено записувати до ізраїльських шкіл.

Медична страховка

Окремо було вирішено (не без скандалу та тиску з боку різних громадських організацій) питання із медичними страховками. На це було виділено окремий бюджет, усі "біженці", яких налічувалося приблизно 14 тисяч осіб, включаючи дітей та літніх людей, отримали медичну страховку.

А у серпні минулого року вибухнув скандал. Коли термін дії медичних страховок минув, люди, які зверталися за медичною допомогою, почали отримувати відмови.

Міністерство соцзабезпечення Ізраїлю підтвердило, що Мінфін не продовжив фінансування медичного страхування для біженців з України віком від 60 років.

У відносинах з Україною виникла серйозна криза, у Києві навіть заговорили про відміну "безвізового режиму" і заборону на паломництво в Умань. У Мінфіні Ізраїлю пояснили те, що відбувається, "технічною помилкою", і кризу вдалося врегулювати за кілька тижнів. Страховки було відновлено, гроші знайшлися.

Робота

Окремо дуже дивним способом, але все ж таки вирішили питання з працевлаштуванням біженців з України. Про це говорили давно, тодішній міністр економіки Орна Барбівай наполягала на тому, що треба дати цим людям можливість заробляти і таким чином забезпечувати себе (як мінімум тим, хто міг працювати).

Депутат Орна Барбівай. Фото: Times of Israel

Внаслідок цього їм фактично дозволили працювати "без дозволу". У них немає робочих віз, але влада заявляє, що не переслідуватиме роботодавців (а у випадку з нелегальними робітниками відповідальність несе роботодавець) за те, що беруть "туристів" на роботу.

Ця норма зберігається, не буде вжито жодних примусових дій щодо роботодавців, які працевлаштовують громадян України, які прибули до Ізраїлю понад 90 днів тому.

Роботодавець несе відповідальність за перевірку того, що працівник має чинний паспорт і перебуває в Ізраїлі понад 90 днів.

Проміжне рішення

Станом на 1 січня 2024 року автоматично продовжено туристичні візи (В2) громадянам України, які легально перебували в Ізраїлі на момент початку війни або в'їхали дотепер, без необхідності відвідування МВС.

Це зроблено терміном на 90 днів. До початку квітня буде ухвалено нове рішення, і так кожні три місяці.