Какие условия дает Израиль для украинских беженцев

Украинские беженцы в Израиле. Фото: google.com

Хотя Израиль официально не принимал украинских беженцев как понятие, государство давало некие льготы людям, которые въехали после 24 февраля 2022 года и легально там остались — а таковых было много. Но какие условия дает украинцам еврейское государство сейчас, во время своей собственной войны?

Об этом рассказал для Новини.LIVE израильский журналист Сергей Ауслендер.

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Украинские беженцы в Израиле

На сегодняшний день нет точных данных о том, сколько украинских беженцев находятся в Израиле. Тут необходимо уточнить, что официального статуса "беженец" нет ни у кого. Фактически Израиль признает этих людей таковыми.

Речь идет о гражданах Украины, которые въехали в Израиль после 24 февраля 2022 года, и тех, кто легально находился на территории еврейского государства.

В отношении всех этих людей была принята так называемая "коллективная защита от депортации".

Я напомню, что до начала полномасштабного вторжения между Израилем и Украиной действовал облегченный визовый режим. Въезжающий в Израиль украинец получал "туристическую визу" прямо на погранконтроле в аэропорту и мог легально находится в стране до 90 дней подряд.

Зона прибытия в аэропорту Израиля. Фото: google.com

После начала вторжения и появления в стране таких "беженцев" (беру слово в кавычки из-за отсутствия официального статуса) возник вопрос, что будет с этими людьми.

Но тогда правительство объявило, что все они могут находиться в стране столько, сколько потребуется. Просто их "туристический статус" будет продлеваться. Так оно и было на протяжении почти двух лет. Примерно раз в месяц МВД выпускало соответствующее распоряжение, что статус продлен еще на месяц.

Для помощи украинцам был открыт специальный центр "Цав ха-шаа", который занимался различными гуманитарными вопросами. Детей было разрешено записывать в израильские школы.

Медицинская страховка

Отдельно был решен (не без скандала и давления со стороны разных общественных организаций) вопрос с медицинскими страховками. На это был выделен отдельный бюджет, все "беженцы", которых насчитывалось примерно 14 тысяч человек, включая детей и пожилых, получили медицинскую страховку.

В августе прошлого года разразился скандал. Когда срок действия медицинских страховок истек, люди, которые обращались за медицинской помощью, начали получать отказы.

Министерство соцобеспечения Израиля подтвердило, что Минфин не продлил финансирование медицинской страховки для беженцев из Украины старше 60 лет.

В отношениях с Украиной возник серьезный кризис, в Киеве даже заговорили об отмене "безвизового режима" и запрете на паломничество в Умань. В Минфине Израиля объяснили происходящее "технической ошибкой", и кризис удалось урегулировать за пару недель. Страховки были восстановлены, деньги нашлись.

Работа

Отдельно, очень странным способом, но все же решили вопрос с трудоустройством беженцев из Украины. Об этом говорили давно, тогдашний министр экономики Орна Барбивай настаивала на том, что надо дать этим людям возможность зарабатывать и таким образом, обеспечивать себя (как минимум тем, кто был в состоянии работать).

Депутат Орна Барбивай. Фото: Times of Israel

В итоге им фактически разрешили работать "без разрешения". У них нет рабочих виз, но власти заявляют, что не будут преследовать работодателей (а в случае с нелегальными рабочими ответственность несет работодатель) за то, что берут "туристов" на работу.

Эта норма сохраняется, не будет предпринято никаких принудительных действий в отношении работодателей, трудоустраивающих граждан Украины, прибывших в Израиль более 90 дней назад.

Работодатель несет ответственность за проверку того, что у работника есть действующий украинский паспорт и он находится в Израиле более 90 дней.

Промежуточное решение

На 1 января 2024 года автоматически продлены туристические визы (В2) гражданам Украины, легально находившимся в Израиле на момент начала войны или въехавшим до настоящего времени, без необходимости посещения МВД.

Это сделано на срок 90 дней. К началу апреля будет принято новое решение, и так каждые три месяца.